అంతర్జాతీయ విమాన సరుకు రవాణా (ఎయిర్ కార్గో), లాజిస్టిక్స్ రంగంలో హైదరాబాద్ తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది. పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక, వాణిజ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా శంషాబాద్లోని రాజీవ్గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ) తన కార్గో మౌలిక సదుపాయాలను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ (జీహెచ్ఐఏఎల్) చేపడుతున్న ఈ విస్తరణ ప్రణాళికలతో విమానాశ్రయం వార్షిక కార్గో నిర్వహణ సామర్థ్యం త్వరలోనే 3 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మైలురాయిని అందుకోనుంది.
కార్గో టెర్మినల్–2తో పెరిగిన వేగం
విస్తరణ ప్రణాళికల్లో భాగంగా 2026 మే 18న ప్రారంభమైన కార్గో టెర్మినల్–2 విమానాశ్రయ సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచింది. 16,864 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ టెర్మినల్ తొలి దశలో ఏడాదికి 50 వేల మెట్రిక్ టన్నుల సరుకును నిర్వహించేలా అందుబాటులోకి వచ్చింది. భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా దీన్ని లక్ష మెట్రిక్ టన్నులకు పెంచే వెసులుబాటు ఉంది. ఆధునిక మల్టీలెవల్ ర్యాకింగ్, దిగుమతి-ఎగుమతుల ప్రత్యేక విభాగాలతో సరుకు నిర్వహణ వేగం పెరిగింది.
ఫార్మా, కోల్డ్చైన్ రంగాలకు పెద్దపీట
ప్రపంచ ఫార్మా రాజధానిగా పేరొందిన హైదరాబాద్ నుంచి ఔషధాలు, వ్యాక్సిన్ల ఎగుమతులు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయి. ఇందుకోసం కొత్త టెర్మినల్లో ఉష్ణోగ్రత నియంత్రిత ప్రత్యేక ఫార్మా జోన్, ఆధునిక కోల్డ్చైన్ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల ఔషధాలతో పాటు త్వరగా పాడయ్యే వ్యవసాయ, ఆహార ఉత్పత్తుల నాణ్యత దెబ్బతినకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు చేరవేయడం సులభతరమైంది.
వృద్ధి బాటలో కార్గో గణాంకాలు
జీఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ 2025–26 వార్షిక నివేదిక ప్రకారం, హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 6 శాతం వృద్ధితో 1,93,850 మెట్రిక్ టన్నుల కార్గోను నిర్వహించింది. ఇందులో దిగుమతులు 17 శాతం, దేశీయ కార్గో 7 శాతం, అంతర్జాతీయ కార్గో 6 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. టెర్మినల్–2 రాకతో మొత్తం సామర్థ్యం 2 లక్షల టన్నులకు చేరగా, 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో టెర్మినల్–1 విస్తరణ పూర్తయితే సామర్థ్యం 3 లక్షల టన్నులకు చేరనుంది.
అంతర్జాతీయ ఫ్రైట్ కనెక్టివిటీ విస్తరణ
2026 ఆగస్టు 4న తైపీ–హైదరాబాద్–దుబాయ్ మార్గంలో ఎమిరేట్స్ స్కైకార్గో బోయింగ్ 777 ఫ్రైటర్ (100 టన్నులకు పైగా సామర్థ్యం) సేవలు ప్రారంభం కావడం కీలక పరిణామం. ఫ్రాంక్ఫర్ట్, ఇస్తాంబుల్, దోహా వంటి అంతర్జాతీయ కేంద్రాలతో ఉన్న అనుసంధానానికి ఇది తోడై ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, ఏరోస్పేస్, ఈ-కామర్స్ ఎగుమతులకు ఊతమిస్తోంది. మౌలిక వసతుల కల్పనతో పాటు కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ వేగం, రోడ్డు రవాణా అనుసంధానం మరింత మెరుగుపడితే హైదరాబాద్ దక్షిణ భారతదేశానికి తిరుగులేని అంతర్జాతీయ కార్గో గేట్వేగా నిలుస్తుంది.
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