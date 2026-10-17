క్రూ, సర్వీస్ మాడ్యూళ్ల విభజన పరీక్షలు విజయవంతం
భారత తొలి మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర లక్ష్యంగా చేపట్టిన గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్లో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) కీలక మైలురాయిని అధిగమించింది. వ్యోమగాములు ప్రయాణించే క్రూ మాడ్యూల్ (సీఎం), దానికి అనుసంధానమైన సర్వీస్ మాడ్యూల్ (ఎస్ఎం) విడిపోయే వ్యవస్థపై పరీక్షలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు ఇస్రో ప్రకటించింది. 2026లో లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న తొలి మానవ రహిత ప్రయోగం జీ1 సన్నద్ధతకు ఈ పరీక్షలు కీలకంగా నిలవనున్నాయి.
అత్యంత కీలక దశ
గగన్యాన్ ఆర్బిటల్ మాడ్యూల్లో క్రూ మాడ్యూల్, సర్వీస్ మాడ్యూల్ ఉంటాయి. ప్రయోగం ప్రాథమిక దశ నుంచి కక్ష్యలోని కార్యకలాపాల ముగింపు వరకు ఈ రెండు భాగాలు అనుసంధానమై పనిచేస్తాయి. భూమి వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించే ముందు క్రూ మాడ్యూల్ సర్వీస్ మాడ్యూల్ నుంచి విడిపోవాలి. ఈ ప్రక్రియలో పలు దశల్లో పైరోటెక్నిక్ పరికరాలు, విడదీసే యంత్రాంగాలు నిర్దిష్ట క్రమంలో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ వ్యవస్థ పనితీరును ధ్రువీకరించేందుకు తిరువనంతపురంలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో ప్రత్యేక పరీక్షా ఏర్పాట్లు చేశారు. రెండు మాడ్యూళ్ల మధ్య విద్యుత్, ద్రవ సరఫరా సంబంధాలను కలిపే అంబిలికల్ కనెక్షన్లు తెగిపోయే పరిస్థితులను కూడా పరీక్షల్లో అనుకరించారు.
వ్యోమగాముల భద్రతకు భరోసా
విభజన సమయంలో ఏర్పడే ప్రకంపనలను క్రూ మాడ్యూల్లోని కీలక ఉపవ్యవస్థలు తట్టుకోగలవా అన్నది పరీక్షించారు. ఏవియానిక్స్, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు, అంబిలికల్ షీల్డ్, క్రూ మాడ్యూల్ను సముద్రంలో నిటారుగా నిలిపే వ్యవస్థకు సంబంధించిన కీలక పరికరాల దృఢత్వాన్ని పరిశీలించారు. ఆగస్టు 2026లో తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం, తొలి మానవరహిత ప్రయోగంలో(జీ1) వ్యోమమిత్ర హాఫ్-హ్యూమనాయిడ్ను(కొన్ని మానవ లక్షణాలు కలిగిన రోబో) పంపి కీలక సాంకేతికతలను పరీక్షించనున్నారు. అనంతరం మరో రెండు మానవరహిత ప్రయోగాలు చేపట్టి, మానవ సహిత యాత్రకు అవసరమైన వ్యవస్థలను ధ్రువీకరించాలన్నది ప్రణాళిక.
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