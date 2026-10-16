త్వరలో బంగారం ధర ఎలా మారుతుందంటే..

వరుస నష్టాలతో ఒత్తిడికి లోనైన పసిడి, వెండి ధరలు మళ్లీ కోలుకునే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ పునరుద్ధరణ కొనసాగుతుందా లేదా అన్నది అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, డాలర్ కదలికలపై ఆధారపడి ఉంది. అక్టోబర్ 16, 2026 నాటి మార్కెట్ సమాచారం ప్రకారం, అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు పెరగగా దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనూ కొనుగోళ్ల మద్దతు కనిపించింది.
అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం
అమెరికాలో సెప్టెంబరు వినియోగదారుల ధరల సూచీ (సీపీఐ) అంచనాలను మించి పెరగడం బులియన్ మార్కెట్పై ఒత్తిడి పెంచింది. అక్టోబర్ 14న స్పాట్ బంగారం ఔన్సుకు 1.8 శాతం తగ్గి 4,083.94 డాలర్లకు చేరగా వెండి 6.6 శాతం పతనమై 55.53 డాలర్లకు దిగివచ్చింది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చన్న అంచనాలు బలపడతాయి. అధిక వడ్డీ రేట్లు ఆదాయాన్ని ఇవ్వని బంగారం, వెండి వంటి ఆస్తుల ఆకర్షణను తగ్గిస్తాయి. అదే సమయంలో డాలర్, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు పెరగడం కూడా పసిడిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
దేశీయంగా ధరల పరిస్థితి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నష్టాల అనంతరం కోలుకోవడంతో దేశీయంగా కూడా పసిడి, వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు పుంజుకున్నాయి. అక్టోబర్ 16 ఉదయం ఎంసీఎక్స్లో డిసెంబరు డెలివరీ బంగారం ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు రూ.1,48,152కు, వెండి కిలోకు రూ.2,12,921కు చేరాయి. అంతకుముందు సెషన్తో పోలిస్తే ఇవి వరుసగా 0.45 శాతం, 1.07 శాతం పెరిగాయి. భారత్ బులియన్ అండ్ జువెలర్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీజేఏ) అక్టోబర్ 16 ఉదయం సూచించిన 999 స్వచ్ఛత బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,45,940గా ఉంది. ఈ ధరకు జీఎస్టీ, ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలు అదనం.
ముందు ఏం జరగొచ్చు?
అమెరికా ఫెడ్ తదుపరి నిర్ణయాలు, డాలర్ విలువ, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు బులియన్ ధరల దిశను నిర్ణయించనున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణ భయాలు బంగారానికి రక్షణాత్మక పెట్టుబడిగా మద్దతు ఇవ్వవచ్చు. అయితే వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై అంచనాలు పెరిగితే మళ్లీ అమ్మకాల ఒత్తిడి తలెత్తే అవకాశముంది. ప్రస్తుత ధరల పెరుగుదలను స్థిరమైన ర్యాలీగా భావించడం తొందరపాటేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొనుగోలుదారులు స్థానిక మార్కెట్ ధరలు, పన్నులు, తయారీ ఛార్జీలను పరిశీలించాలి. పెట్టుబడిదారులు స్వల్పకాలిక ఒడుదొడుకులను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.
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