‘బంగారు’ కాంతుల్లో చైనా.. భారీ అప్పుల్లో అమెరికా

అమెరికా.. చైనా.. రెండు బలమైన ఆర్థిక శక్తులు. తలసరి ఆదాయం పరంగా తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉండే ఈ రెండు దేశాలు.. ఇప్పుడు విచిత్రమైన పరిస్థితని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రపంచ పెద్దన్నగా పిలుచుకునే అమెరికా భారీ అప్పుల్లో కూరుకుపోగా.. రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తి చైనా ‘బంగారు’ కాంతుల్లో మెరిసిపోతోంది.
ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో చైనా బంగారం నిల్వలను వేగంగా పెంచుకుంటోంది. అమెరికా జాతీయ రుణం 40 ట్రిలియన్ డాలర్ల మైలురాయిని దాటిన వేళ.. డాలర్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకునేందుకు బీజింగ్ బంగారాన్ని కీలక ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకుంది. చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ సెప్టెంబర్లో సుమారు 23 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసింది. దాదాపు మూడేళ్లలో ఇదే అతిపెద్ద నెలవారీ కొనుగోలు. దీంతో వరుసగా 23 నెలల పాటు బంగారం నిల్వలను పెంచుకున్నట్లయింది.
ఆందోళనకరంగా అమెరికా రుణభారం
అమెరికా రుణం పెరుగుతుండటం అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆందోళనలను పెంచుతోంది. కాంగ్రెస్ బడ్జెట్ కార్యాలయం (సీబీఓ) అంచనాల ప్రకారం.. అమెరికా ప్రజల చేతుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ రుణం 2026లో ఆ దేశ స్థూల దేశీయోత్పత్తి (జీడీపీ)లో 101 శాతంగా ఉండగా, 2036 నాటికి 120 శాతానికి చేరవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో డాలర్ ఆధారిత ఆస్తులపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా నిల్వలను విభిన్న మార్గాల్లో విస్తరించుకోవాలని చైనా భావిస్తోంది.
ఆంక్షల భయంతోనూ బంగారానికి ప్రాధాన్యం
2022లో ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడి తర్వాత పాశ్చాత్య దేశాలు రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్కు విదేశాల్లో ఉన్న ఆస్తుల్లో సుమారు 300 బిలియన్ డాలర్లను స్తంభింపజేశాయి. విదేశాల్లో భద్రం చేసిన ఆస్తులపైనా రాజకీయ నిర్ణయాలు ప్రభావం చూపవచ్చనే అంశాన్ని ఈ పరిణామం స్పష్టం చేసింది. అదే దేశీయంగా నిల్వ చేసుకునే బంగారంపై మరో దేశానికి ప్రత్యక్ష నియంత్రణ ఉండదు. అందువల్ల ఆంక్షలు, ఆస్తుల స్తంభన వంటి ప్రమాదాల నుంచి కొంత రక్షణ పొందవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
చైనా కుటుంబాలూ బంగారం వైపు
చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్తో పాటు అక్కడి సాధారణ ప్రజలు కూడా బంగారం కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ గణాంకాల ప్రకారం.. 2026 ప్రథమార్ధంలో చైనాలో బంగారు కడ్డీలు, నాణేల పెట్టుబడి డిమాండ్ రికార్డు స్థాయిలో 314 టన్నులకు చేరింది. బలహీనంగా ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్, షేర్ మార్కెట్లపై అనిశ్చితి, పొదుపును భద్రపరచుకోవాలనే ఆకాంక్ష ఇందుకు కారణాలుగా ఉన్నాయి.
డాలర్కు ప్రత్యామ్నాయంగా బంగారం?
చైనా మాత్రమే కాకుండా పోలాండ్, ఉజ్బెకిస్తాన్, కజకిస్తాన్ వంటి దేశాలు కూడా బంగారం నిల్వలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు తమ విదేశీ మారక నిల్వలను వైవిధ్యం చేసుకోవడంలో భాగంగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, చైనా కొనుగోళ్లు కేవలం ధరల పెరుగుదలపై అంచనాలకే పరిమితం కావు. ఆర్థిక భద్రత, అంతర్జాతీయ ఆంక్షల ప్రమాదం, డాలర్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడం వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యూహాల్లో బంగారం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
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