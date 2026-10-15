ఒక్క నెలలో 23 టన్నుల బంగారం కొనుగోలు.. డ్రాగన్ వ్యూహమిదే..

ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న సమయంలో చైనా తన బంగారం కొనుగోళ్ల వేగాన్ని పెంచుతూ, వాటి నిల్వలను భారీగా పెంచుకుంటోంది. 2026 సెప్టెంబర్లో చైనా కేంద్ర బ్యాంకు ఏకంగా 23 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసింది. అమెరికా డాలర్ బలపడటం, బాండ్లపై రాబడులు పెరగడం, వడ్డీ రేట్లు అధిక స్థాయిలో కొనసాగవచ్చనే అంచనాలతో ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారానికి ఆకర్షణ తగ్గినప్పటికీ.. చైనా మాత్రం తన వ్యూహాన్ని కొనసాగిస్తోంది. అసలు చైనా ఇంత భారీగా బంగారాన్ని ఎందుకు కొనుగోలు చేస్తోంది? దీని వెనుక ఉన్న ఆర్థిక వ్యూహం ఏమిటి?
ధరల పతనం.. చైనా కొనుగోళ్ల జోరు!
ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న చైనా.. తన బంగారు నిల్వలను పెంచుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. చైనా పీపుల్స్ బ్యాంక్ (పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా-పీబీఓసీ) సెప్టెంబర్లో 7.40 లక్షల ఔన్సుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసింది. ఇది సుమారు 23 టన్నులకు సమానం. దీంతో ఆ దేశ అధికారిక బంగారు నిల్వలు 7.747 కోట్ల ఔన్సులకు, అంటే సుమారు 2,410 టన్నులకు చేరాయి. అంతకుముందు ఆగస్టులో 6.50 లక్షల ఔన్సులు, జూలైలో 6.40 లక్షల ఔన్సుల బంగారాన్ని చైనా కొనుగోలు చేసింది. ఈ రెండు నెలలతో పోలిస్తే సెప్టెంబర్లో కొనుగోళ్లు పెరిగాయి. అంతేకాదు, చైనా కేంద్ర బ్యాంకు వరుసగా 23వ నెలలోనూ తన బంగారు నిల్వలను పెంచుకోవడం గమనార్హం. ఈ పరిణామం చూస్తే ధరల తగ్గుదల ఒక్కటే చైనా కొనుగోళ్లకు కారణం కాదని, దీర్ఘకాలిక నిల్వల నిర్వహణ ప్రణాళిక కూడా ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.
విదేశీ కరెన్సీపై ఆధారపడటం తగ్గించేందుకేనా..
చైనా ఈ విధంగా బంగారాన్ని భారీగా కొనుగోలు చేయడానికి ప్రధాన కారణాల్లో విదేశీ మారక నిల్వలను విభిన్న ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ఒకటి కావచ్చని విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. సాధారణంగా కేంద్ర బ్యాంకులు తమ నిల్వల్లో విదేశీ కరెన్సీలు, ప్రభుత్వ బాండ్లకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి. అయితే, ఒకే కరెన్సీ లేదా ఒకే రకమైన ఆస్తిపై ఎక్కువగా ఆధారపడితే ఆర్థిక, మార్కెట్ పరమైన నష్టభయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. బంగారం విషయంలో ఈ పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది మరో దేశ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన రుణ బాధ్యత కాదు. అలాగే, ఒక నిర్దిష్ట కరెన్సీతో సమానమైన ఆస్తిగానూ పరిగణించలేం. అందువల్ల బంగారాన్ని నిల్వల్లో భాగంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా కేంద్ర బ్యాంకులు తమ ఆస్తుల మధ్య సమతుల్యత సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. చైనా కూడా ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తుండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
ప్రపంచ అనిశ్చితిలో..
అంతర్జాతీయంగా రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు, ఆర్థిక అస్థిరత ఏర్పడినప్పుడు, కరెన్సీల విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు చోటుచేసుకున్నప్పుడు బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక ఆస్తిగా పరిగణిస్తున్నాయి. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ 2026 నివేదిక ప్రకారం.. ఆ ఏడాది రెండో త్రైమాసికంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు, ఇతర అధికారిక సంస్థలు నికరంగా 289 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశాయి. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, నిల్వలను విభిన్న ఆస్తుల్లో విస్తరించుకోవాల్సిన అవసరం ఈ కొనుగోళ్లకు మద్దతునిచ్చాయని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ కాలంలో చైనా కూడా తన బంగారు నిల్వలను పెంచుకుంది. దీంతో బంగారాన్ని నిల్వల్లో భాగంగా ఉంచుకోవాలనే ధోరణి ఒక్క చైనాకే పరిమితం కాలేదని స్పష్టమవుతోంది.
బంగారు నిల్వలను పెంచుకోవాలని..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారానికి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యాన్ని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సర్వే కూడా వెల్లడించింది. 2026 కేంద్ర బ్యాంకుల సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో 89 శాతం మంది.. రాబోయే 12 నెలల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు తమ బంగారు నిల్వలను పెంచుకుంటాయని అంచనా వేశారు. మరో 45 శాతం మంది తమ సొంత సంస్థలు కూడా బంగారానికి కేటాయించే వాటాను పెంచవచ్చని తెలిపారు. ఈ గణాంకాలు కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని కేవలం తక్కువ సమయంలో లాభాలు పొందే సాధనంగా చూడటం లేదని సూచిస్తున్నాయి. నిల్వల్లో వైవిధ్యం తీసుకురావడం, ఆర్థిక నష్టభయాలను నిర్వహించడం వంటి లక్ష్యాల కోసం కూడా బంగారాన్ని వినియోగిస్తున్నాయి. అయితే, ప్రతి దేశం కొనుగోలు నిర్ణయం ఆ దేశ ఆర్థిక అవసరాలు, ఇప్పటికే ఉన్న నిల్వలు, మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?
2026 సెప్టెంబర్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు సుమారు 6 శాతం తగ్గాయి. అమెరికా డాలర్ బలపడటం, బాండ్లపై రాబడులు పెరగడం, వడ్డీ రేట్లు అధిక స్థాయిలో కొనసాగవచ్చనే అంచనాలు దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో కఠిన వైఖరిని కొనసాగించవచ్చనే సంకేతాలు బంగారం మార్కెట్పై ప్రభావం చూపాయి. సాధారణంగా బంగారం నుంచి వడ్డీ రూపంలో ఆదాయం లభించదు. అదే సమయంలో ప్రభుత్వ బాండ్ల వంటి పెట్టుబడులు మెరుగైన రాబడులను అందించే పరిస్థితులు ఏర్పడితే, కొందరు పెట్టుబడిదారులకు బంగారంపై ఆసక్తి తగ్గవచ్చు. బలమైన డాలర్, పెరిగిన బాండ్ రాబడులు కూడా బంగారంపై ఒత్తిడిని పెంచాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్లో బంగారం ధరలు తగ్గినప్పటికీ, చైనా మాత్రం కొనుగోళ్లను కొనసాగించింది.
ధరల తగ్గుదలను అవకాశంగా చూస్తోందా చైనా?
బంగారం ధరలు వేగంగా పెరిగినప్పుడు కేంద్ర బ్యాంకులు భారీ స్థాయిలో కొనుగోళ్లు చేపట్టడం ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతుంది. అదే ధరలు తగ్గినప్పుడు సమాన మొత్తంతో ఎక్కువ బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభించవచ్చు. సెప్టెంబర్లో బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి నెలకొన్న నేపథ్యంలో చైనా తన నిల్వలను పెంచుకుంది. అయితే, ఈ కొనుగోళ్లకు ధరల తగ్గుదల ఒక్కటే కారణమని నిర్ధారించలేం. విదేశీ మారక నిల్వల నిర్వహణ, ఆస్తుల వైవిధ్యీకరణ, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో రిస్క్ను తగ్గించుకోవడం వంటి అంశాలు కూడా చైనా వ్యూహంలో భాగమై ఉండవచ్చు. వరుసగా 23 నెలలపాటు బంగారు నిల్వలను పెంచుకోవడం ఈ కొనుగోళ్లు దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలో భాగమై ఉండవచ్చనే అంచనాలకు బలం చేకూరుస్తోంది. అయితే, చైనా భవిష్యత్తులో ఎంత బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుంది, ఈ వ్యూహం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది అనేది రాబోయే పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
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