వారంలో ఇంత తేడానా!.. భారీగా పెరిగిన గోల్డ్ రేటు

బంగారం ధరలు పెరుగుతూ.. తగ్గుతూ.. రూ.1.30 లక్షలు దాటేసింది. కేవలం ఈ వారం రోజుల్లో (నవంబర్ 23 నుంచి 29 వరకు) గోల్డ్ రేటు గరిష్టంగా రూ. 3,980 పెరిగింది. ఈ కథనంలో ఏడు రోజుల్లో బంగారం ధరల్లో వచ్చిన మార్పుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, బెంగళూరు, ముంబై నగరాల్లో.. ఈ వారం రోజుల్లో ఊహకందని మార్పులు జరిగాయి. నవంబర్ 23న రూ. 1,25,840 వద్ద ఉన్న 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు.. ఈ రోజుకి (నవంబర్ 29) రూ. 1,29,820 వద్దకు చేరింది. అంటే రూ. 3980 పెరిగిందన్నమాట. 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ విషయానికి వస్తే.. రూ. 1,15,350 వద్ద ఉన్న 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,19,000 వద్దకు చేరింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే.. రేటు 3650 రూపాయలు పెరిగింది.
చెన్నై విషయానికి వస్తే.. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ. 1.30 లక్షలు దాటేసింది. అంటే వారం రోజుల్లో బంగారం ధరలు రూ. 3,810 పెరిగింది. 22 క్యారెట్ల పసిడి ధరలు రూ. 1,16,300 నుంచి రూ. 1,19,800 వద్దకు (రూ.3500 పెరిగింది) చేరాయి.
ఢిల్లీలో కూడా గోల్డ్ రేటు పెరిగింది. గత ఆదివారం (నవంబర్ 23) రూ. 1,25,990 వద్ద ఉన్న 24 క్యారెట్ల బంగారం రేటు శనివారం (నవంబర్ 29) నాటికి రూ. 1,29,970 వద్దకు (రూ. 3,980 పెరిగింది) చేరింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,15,500 నుంచి రూ. 1,19,150 వద్దకు (రూ. 3,650 పెరిగింది) చేరింది.