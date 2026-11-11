బంగారంపై భారతీయ ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (Gold ETFs)లోకి 2026 తొలి పది నెలల్లోనే గతేడాది మొత్తం కంటే అధికంగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. అక్టోబర్లో పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొంత మందగించినప్పటికీ.. ఏడాది మొత్తంగా చూస్తే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు ఇన్వెస్టర్లను విశేషంగా ఆకర్షించాయి.
అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (AMFI) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం.. జనవరి నుంచి అక్టోబర్ 2026 వరకు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలోకి నికరంగా రూ.49,399 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. 2025 పూర్తి సంవత్సరంలో వచ్చిన రూ.42,961 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది రూ.6,438 కోట్లు అధికం. అంటే గతేడాది కంటే ఇప్పటికే 15 శాతం ఎక్కువ పెట్టుబడులు నమోదయ్యాయి.
జనవరిలోనే దాదాపు సగం పెట్టుబడులు
నెలవారీ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే.. 2026 జనవరిలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు ఏకంగా రూ.24,040 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి. తొలి పది నెలల్లో వచ్చిన మొత్తం పెట్టుబడుల్లో దాదాపు 49 శాతం ఒక్క జనవరిలోనే రావడం విశేషం. ఫిబ్రవరిలో రూ.5,255 కోట్లు, సెప్టెంబర్లో రూ.4,451 కోట్ల నికర పెట్టుబడులు వచ్చాయి.
అయితే అక్టోబర్లో మాత్రం పెట్టుబడుల వేగం తగ్గింది. ఆ నెలలో రూ.3,474 కోట్ల నికర పెట్టుబడులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. సెప్టెంబర్తో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 22 శాతం తక్కువ. అక్టోబర్లో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు సుమారు 7 శాతం తగ్గడం, కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు కొత్త పెట్టుబడుల స్వీకరణపై ఆంక్షలు విధించడం ఇందుకు కారణాలుగా నిలిచాయి.
బంగారంతో పాటు వెండిపైనా ఆసక్తి
అక్టోబర్లో బంగారం ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడులు తగ్గినప్పటికీ వెండి ఈటీఎఫ్లలో మాత్రం పెరిగాయి. సెప్టెంబర్లో రూ.1,974 కోట్లుగా ఉన్న వెండి ఈటీఎఫ్ల నికర పెట్టుబడులు అక్టోబర్లో రూ.3,092 కోట్లకు చేరాయి. అంటే నెలవారీగా 56.6 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ఈ రెండు విలువైన లోహాల ఈటీఎఫ్లు కలిపి అక్టోబర్లో రూ.6,566 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి.
ఎందుకీ ఆసక్తి?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితులు, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు బంగారానికి డిమాండ్ను పెంచుతున్నాయి. పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుబడులను విభజించుకోవడంతో పాటు, మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల సమయంలో రక్షణాత్మక పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఇన్వెస్టర్లు పరిగణిస్తున్నారు. అయితే ఈటీఎఫ్లలోకి భారీగా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయంటే బంగారం ధరలు నిరంతరం పెరుగుతాయని భావించకూడదు. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ల రాబడులు దేశీయ బంగారం ధరల కదలికలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ధరలు తగ్గితే పెట్టుబడుల విలువ కూడా పడిపోవచ్చు.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు ఈ కింద చూడొచ్చు..