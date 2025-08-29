 బంగారం ధరలు.. గ్రాముకు ఒక్క రూపాయి.. | Gold and Silver rates on 29th August 2025 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగారం ధరలు.. గ్రాముకు ఒక్క రూపాయి..

Aug 29 2025 10:38 AM | Updated on Aug 29 2025 10:58 AM

Gold and Silver rates on 29th August 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఊగిసలాడుతున్నాయి. గురువారంతో పోలిస్తే శుక్రవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 3

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌..భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తజనం (ఫొటోలు)
photo 5

ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే ఫంక్షన్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Kakani Govardhan Reddy Strong Counter To TDP MLA Kavya Krishna Reddy 1
Video_icon

కావలికి వచ్చి తీరుతాం.. హౌస్ అరెస్ట్ పై కాకాణి స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Fire Breaks Out In RTC Bus At Visakha 2
Video_icon

విశాఖ ఆర్టీసీ బస్సులో మంటలు
Goods Train Derails Near Vizianagaram Railway Station 3
Video_icon

పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్ రైలు
Top Businessmen Great Words About YS Jagan Vision 4
Video_icon

జగన్ విజన్ ను మెచ్చుకున్న దేశవిదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలు
Hen Lays Blue Colored Egg 5
Video_icon

బ్లూ కలర్ లో గుడ్డు పెట్టిన కోడి
Advertisement
 