 కొత్త మార్క్‌లకు.. బంగారం, వెండి ధరలు | Gold and Silver rates on 1st December 2025 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొత్త మార్క్‌లకు.. బంగారం, వెండి ధరలు

Dec 1 2025 10:21 AM | Updated on Dec 1 2025 10:53 AM

Gold and Silver rates on 1st December 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. ఆగకుండా పెరుగుతూ కొత్త మార్క్లకు చేరువయ్యాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆదివారంతో పోలిస్తే సోమవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) ఎగిశాయి. వెండి ధరలు అమాంతం దూసుకెళ్లాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ రాశీఖన్నా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ మేకప్.. 'అఖండ 2' ఫేమ్ హర్షాలి (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యాషన్‌ వీక్‌ 2025 గ్రాండ్‌ ఫినాలేలో మెరిసిన రేణు దేశాయ్ (ఫొటోలు)
photo 4

#INDvsSA : కింగ్‌ పూర్వవైభవం.. లేటు వయసులోనూ అదిరిపోయే శతకం
photo 5

ఆకర్షిస్తున్న మంకడా డియాన్‌ జలపాతం..పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
SFI Leader Fires On Pawan Kalyan 1
Video_icon

విద్యార్థుల బాధలు కనిపించడం లేదా? నీకెందుకు డిప్యూటీ సీఎం పదవి.
KSR Live Show On Ganja Cases And Fees Reimbursement Pending 2
Video_icon

విద్యావ్యవస్థ అస్తవ్యస్తం.. గంజాయి హబ్ గా AP..!
Gummadi Sandhya Rani Ignores Chandrababu Comments On Her PA Satish Issue 3
Video_icon

నా PA కోసం CMను కూడా లెక్క చేయను
PM Narendra Modi Speech In Parliament Premises 4
Video_icon

పరాజయాన్ని ఒప్పుకోలేరు.. ప్రతిపక్షాలకు మోదీ చురకలు
YSRCP Nagarjuna Yadav Warning To Nara Lokesh 5
Video_icon

వారం రోజులు టైం ఇస్తున్న.. లోకేష్ కు నాగార్జున యాదవ్ వార్నింగ్
Advertisement
 