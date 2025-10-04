 ఆశ పెట్టి అంతలోనే.. ఒక్కసారిగా కొత్త రేట్లకు పసిడి, వెండి | Gold, Silver Prices Today: October 4, 2025 – Rates Surge Again | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆశ పెట్టి అంతలోనే.. ఒక్కసారిగా కొత్త రేట్లకు పసిడి, వెండి

Oct 4 2025 10:33 AM | Updated on Oct 4 2025 11:10 AM

Gold and Silver Price Today 4th October 2025 in India

దేశంలో బంగారం ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరిగాయి. రెండు రోజుల క్రితం పసిడి ధరలకు బ్రేక్ పడింది. విజయదశమి సందర్భంగా గోల్డ్ రేట్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి. వరుసగా రెండో రోజూ దిగివచ్చాయి. దీంతో కొనుగోలుదారులకు ఉపశమనం కలిగింది. కానీ శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం బంగారం ధరలు (Gold price today) ఒక్కసారిగా ఎగిశాయి. అలాగే వెండి ధరలు (Silver price today) కూడా భారీగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ కింద తెలుసుకుందాం..

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకుని చూశారా? ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడో! (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 04-11)
photo 3

కాబోయే భార్యతో కలిసి హీరో విశాల్ ఆయుధపూజ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రెగ్నెన్సీ రివీల్ చేసిన 'బిగ్‌బాస్' శివజ్యోతి (ఫొటోలు)
photo 5

బోనీ కపూర్‌ కూతురు అన్షులా కపూర్‌ నిశ్చితార్థం (ఫోటోలు)

Video

View all
No Handshake At Ind Vs Pak Match In ICC Womens ODI World Cup 2025 1
Video_icon

తగ్గే సమస్యే లేదు.. తెగేసి చెప్పిన భారత్
Auto Workers Union Leaders Fires On Chandrababu Govt 2
Video_icon

చంద్రబాబుపై ఆటో కార్మిక సంఘాల ఫైర్
Vadde Sobhanadreeswara Rao Slams Chandrababu Govt 3
Video_icon

లూలు మీద ఎందుకంత ప్రేమ.. బాబుకు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చిన వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు
TDP Fake Liquor Manufacturing In Andhra Pradesh 4
Video_icon

నకిలీ మద్యం మాఫియా.. బయటపడ్డ టీడీపీ బండారం
500 Rupees Note Bundles In Monkey Hand 5
Video_icon

కోతి చేతిలో 5 వందల నోట్ల కట్టలు
Advertisement
 