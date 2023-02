వాటిపై మస్క్‌ క్షమాపణ: లేవు లేవంటూనే మళ్లీ ఉద్యోగాల కోత!

సాక్షి, ముంబై: ప్రపంచ కుబేరుడు, ట్విటర్‌ బాస్‌ ఎలాన్‌ మస్క్‌ కోతలు లేవు...లేవంటూనే మరోసారి ఉద్యోగాలపై వేటు వేశాడు. సేల్స్‌ ఇంజనీరింగ్ విభాగాలలో పలువురు ఉద్యోగులను తొలగించాడు. వీరిలో ఒకరు నేరుగా మస్క్‌కి రిపోర్ట్ చేస్తున్న ఉద్యోగి కావడం గమనార్హం.

ది వెర్జ్‌ నివేదిక ప్రకారం సేల్స్, ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్లోని ఉద్యోగులను కంపెనీ గత వారం తొలగించింది. ఉద్యోగుల తొలగింపునకు కారణాలు తెలియరాలేదు.అయితే ట్విటర్‌ యాడ్స్‌, బిజినెస్‌ విధానాన్ని మెరుగుపర్చాలని ఉద్యోగులను కోరారని, అందుకు వారికి వారం రోజులు గడువు ఇచ్చినట్టు తాజా నివేదికల ద్వారా తెలుస్తోంది. 'ట్విటర్ 2.0'లో యాడ్స్ మానిటైజేషన్ మేనేజర్‌ మార్సిన్ కడ్లుజ్కాతన ఉద్యోగం పోయిన విషయాన్ని ట్విటర్‌లో పంచుకున్నారు. “థ్యాంక్యూ ట్వీప్స్. ట్విటర్‌లో 7 సంవత్సరాల సర్వీసుకు ముగింపు! అని ట్వీట్‌ చేశారు. ట్విటర్‌లో యాడ్స్‌ ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ వారం రోజుల్లో సాధ్యంకాదని, కనీసం రెండు మూడు నెలలు పడుతుందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Thank you tweeps 🙏

End of 7 years at Twitter!@elonmusk 🙏 for learnings and energy in last 3 months to improve Twitter & Ads!

I believe Twitter can really improve ads in 2-3 months (no necessarily in a week though) 📈💵

Wish I could be actually fired not just deactivated 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/ygfrIfwZXY