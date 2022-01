నెటిజన్‌ తలతిక్క ప్రశ్న..దిమ్మతిరిగే సమాధానం ఇచ్చిన ఆనంద్‌ మహీంద్రా

మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్ర నిత్యం వ్యాపార వ్యవహారాలలో తలమునకలవుతుంటారు. దీని వల్ల బోర్‌గా ఫీలవ్వకుండా యాక్టీవ్‌గా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అందుకే సమకాలిన అంశాలపై స్పందిస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టీవ్‌గా ఉంటారు. యువ వ్యాపరవేత్తలు..ఆయా రంగాల్లో రాణించేలా మోటివేట్‌ చేస్తుంటారు. అదే సమయంలో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారికి క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా సాయం చేస్తుంటారు. అలాంటి ఆనంద్‌ మహీంద్రాకు నెటిజన్‌ నుంచి తలతిక్క ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికి బిజినెస్‌ టైకూన్‌ దిమ్మతిరిగేలా సమాధానం ఇచ్చారు.

ఓ నెటిజన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రాను మీరు ఏ మతానికి చెందిన వారు' అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు."అంతేకాదు అడగడం తెలివి తక్కువ ప్రశ్న అని నాకు తెలుసు. అయితే నన్ను తెలివి తక్కువవాడిగానే ఉండనివ్వండి. ఆప్‌ పంజాబీ హై సర్‌? (మీరు పంజాబీనా,సర్‌?)" అని అడిగాడు.

Not a stupid question but my straight answer is that I’m an Indian.. https://t.co/MrrmP9cGuE

