సోషల్‌ మీడియాలో తరచూ సమకాలిన అంశాలపై స్పందించే బిజినెస్‌ టైకూన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా కొత్త ఏడాది విషెస్‌ను తనదైన స్టైల్‌లో చెప్పారు. దాంతో పాటుగా తనకు 2021లో నచ్చిన ఫోటోను ట్విటర్‌లో పంచుకున్నారు.

విత్‌ పవర్‌ఫుల్‌ మెసేజ్‌..!

ఓ తండ్రి తన కుమారుడిని తోపుడు బండిపై తీసుకెళ్తున్న ఫోటోను ఆనంద్‌ మహీంద్రా షేర్‌ చేశారు. ఈ ఫోటోలో తోపుడు బండిపై సదరు వ్యక్తి కుమారుడు పుస్తకంలో రాస్తూ కన్పించాడు. ఈ ఫోటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ... ‘ఈ ఏడాది నాకు నచ్చిన ఫొటో ఇది. క్షమించండి... దీన్ని ఎవరు తీశారో నాకు తెలీదు. ఇది నా ఇన్‌బాక్స్‌లో కనిపించింది. ఆశ, కృషి, ఆశావాదానికి ఈ చిత్రం నిలువెత్తు నిదర్శనం. మనం ఎందుకు జీవిస్తున్నామో ఈ ఒక్క దృశ్యం చూస్తే సరిపోతుంది' అంటూ షేర్‌ చేశారు. ఈ ఫోటో మనకు పవర్‌ఫుల్‌ మెసేజ్‌ను మనందరికీ ఇస్తోందని తెలిపారు. ఈ పోస్ట్‌ సుమారు 90 వేల లైక్స్‌ను సంపాదించి వైరల్‌గా మారింది.



And here’s my favourite photo of the year. Apologies, I don’t know who took it so cannot acknowledge the photographer. It showed up in my inbox. Hope, Hard Work, Optimism. The essence of why we live…Once again, have a fulfilling New Year. pic.twitter.com/TwucYZruQA

