శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు,కార్తీక మాసం, తిథి: శు.చతుర్దశి రా.1.50 వరకు తదుపరి పౌర్ణమి, నక్షత్రం: భరణి రా.2.10 వరకు, తదుపరి కృత్తిక,వర్జ్యం: ప.12.17 నుండి 1.50 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.12.08 నుండి 12.52 వరకు, తదుపరి ప.2.21 నుండి 3.06 వరకు,అమృత ఘడియలు: రా.9.31 నుండి 11.04 వరకు
సూర్యోదయం : 6.12
సూర్యాస్తమయం : 5.20
రాహుకాలం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
యమగండం : ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు
👉మేషం: ఉద్యోగయత్నాలు∙అనుకూలిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. ఆహ్వానాలు రాగలవు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూలస్థితి. దైవదర్శనాలు.
👉వృషభం : ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ధనవ్యయం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. ఉద్యోగాలలో చికాకులు. ఆస్తి వివాదాలు.
👉మిథునం : పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలు. సంఘంలో మీపై గౌరవం పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.
👉కర్కాటకం : ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి. పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి.
👉సింహం : పనులు వాయిదా పడతాయి. ఆలోచనలు కలసిరావు. ఇంటాబయటా ఒత్తిడులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. శ్రమ తప్పదు. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
👉కన్య : కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తారు. ఇంటాబయటా నిరుత్సాహం. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.
👉తుల : పలుకుబడి పెరుగుతుంది. సన్నిహితుల నుంచి ఆహ్వానాలు. పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పురోగతి.
👉వృశ్చికం : పనుల్లో విజయం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. పాతమిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. ఒక ప్రకటన ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ధనలాభం.
👉ధనుస్సు : చేపట్టిన పనులు మందగిస్తాయి. అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో కొద్దిపాటి వివాదాలు. ఆలోచనలు అంతగా కలసిరావు. విద్యార్థులకు నిరుత్సాహం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సాధారణంగా ఉంటాయి.
👉మకరం : పనులు కొన్ని వాయిదా పడతాయి. మిత్రులతో విభేదాలు. శ్రమకు తగ్గ ఫలితం కనిపించదు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో లేనిపోని చికాకులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన.
👉కుంభం : నూతన ఉద్యోగయోగం. ముఖ్య నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలలో విజయం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపారవృద్ధి. కళాకారులకు సన్మానాలు.
👉మీనం : రుణాలు చేస్తారు. పనులు నత్తనడకన సాగుతాయి. నిర్ణయాలు వాయిదా వేస్తారు. శ్రమాధిక్యం. బంధువులతో విభేదాలు. ఆరోగ్యభంగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటి చికాకులు.