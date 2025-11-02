పసిడి ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గుదలతో ఊగిసలాడుతున్నాయి.
పసిడి ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు తగ్గుదల బాట పట్టాయి.
తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచ స్ధాయికి తీసుకెళ్లిన చిత్రం ‘బాహుబలి’.
మాస్ మహారాజా
104 మందిని చంపేసి ఇజ్రాయెల్ కాల్పుల విరమణ పాట
ఒట్టావా: ఓ హత్య కేసులో భారత సంతతి వ్యక...
ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసే అలవాటున్న ...
కార్తీక మాసంలో మహాశివుడిని భక్తితో �...
మన దేశంలో కొన్ని కేసులు ఏళ్లుగా కోర్�...
ఒక పక్క మహిళలు, పీరియడ్ సమస్యలను అర్�...
పరిశుభ్రత గురించి ఎంతలా అవగాహాన కార్...
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత, ఢిల్లీ మాజీ �...
భువనేశ్వర్: ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పూర�...
నోటి ఆరోగ్యాన్ని చాలామంది నిర్లక్ష్�...
తొలి మహిళ ఇంజనీర్గా కంప్యూటర్ రంగం...
ఒకానొకసారి, ఓ బలవంతుడైన వస్తాదు జ్ఞా�...
ఐఐటియన్గా పెద్ద కలలు, ఖరీదైన కలలేవీ �...
పసిడి ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చు�...
గ్లోబల్ ఫెరారీ రేసింగ్ సిరీస్లో ప...
Nov 2 2025 1:14 AM | Updated on Nov 2 2025 1:14 AM
తొక్కిసలాటలు తప్పించే టెక్నాలజీ త్వరగా కనిపెట్టండి సార్!
భర్త పుట్టినరోజు.. వింటేజ్ ఫొటోలతో సమీరా రెడ్డి (ఫొటోలు)
పెళ్లిరోజు.. మెగా కోడలు లావణ్య ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
కాజల్ అగర్వాల్ పెళ్లయి ఐదేళ్లు.. పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
‘మాస్ జాతర’ సినిమా రిలీజ్..ట్రెండింగ్ లో శ్రీలీల (ఫొటోలు)
అద్భుతమైన చరిత్ర గల కొండపల్లి కోట (ఫొటోలు)
కాళ్ల కింద శవాలు.. సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన ప్రత్యక్షసాక్షి
Kasibugga Temple: చంద్రబాబు మరో పాపం కళ్ళముందే 10 మంది దుర్మరణం
కాశీబుగ్గ ఘటనపై మాట్లాడకుండా తప్పించుకుపోయిన పోలీసులు
కాపాడడానికి ప్రయత్నించా.. కానీ.. సీదిరి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Kasibugga: పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య ఇది పక్కా ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే..!