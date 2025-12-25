గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి: శు.పంచమి ఉ.10.43 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం: శతభిషం తె.6.29 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం), తదుపరి పూర్వాభాద్ర, వర్జ్యం: ప.1.38 నుండి 3.14 వరకు,దుర్ముహూర్తం: ఉ.10.06 నుండి 10.50 వరకు, తదుపరి ప.2.29 నుండి 3.13 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.11.04 నుండి 12.40 వరకు.
సూర్యోదయం : 6.31
సూర్యాస్తమయం : 5.28
రాహుకాలం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
యమగండం : ఉ.6.00 నుండి 7.30 వరకు
మేషం.... కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. సంఘంలో గౌరవం. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకూలత. ఉద్యోగప్రాప్తి.
వృషభం.. కొత్త మిత్రుల పరిచయం. శుభవార్తలు వింటారు. చిన్ననాటి సంఘటనలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. దైవదర్శనాలు.
మిథునం..... వ్యవహారాలలో స్వల్ప ఆటంకాలు. ధనవ్యయం. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు. అనారోగ్యం. శ్రమ తప్పదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మార్పులు. బంధువులను కలుసుకుంటారు.
కర్కాటకం..... కుటుంబసభ్యులతో మాటపట్టింపులు. ధనవ్యయం. శ్రమాధిక్యం. అనారోగ్యం. పనులు వాయిదా పడతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మార్పులు ఉండవచ్చు. విద్యార్థులకు కొంత నిరుత్సాహం.
సింహం.... ఉద్యోగయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. పనుల్లో విజయం. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
కన్య.... కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తినిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవం. విలువైన వస్తువులు కొంటారు. వృత్తి,వ్యాపారాలలో అనుకూలస్థితి. దైవదర్శనాలు.
తుల.... కొత్త రుణాలు చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో నిరుత్సాహం. బంధువులతో వివాదాలు. అనారోగ్యం. కుటుంబంలో చికాకులు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మార్పులు.
వృశ్చికం... ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. కుటుంబసభ్యులతో మాటపట్టింపులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. పనుల్లో తొందరపాటు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు.
ధనుస్సు.... పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో వివాదాలు తీరతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి. ఆస్తిలాభం.
మకరం.... ఆర్థిక విషయాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. శ్రమ పెరుగుతుంది. అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో స్వల్ప వివాదాలు. పనులు వాయిదా. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
కుంభం.. శుభవర్తమానాలు అందుతాయి. పాతమిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. ఆస్తి విషయాలలో ఒప్పందాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
మీనం... కొన్ని పనులు వాయిదా పడతాయి. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో గందరగోళం. ఆరోగ్యభంగం.