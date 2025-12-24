 సార్‌ మనవాళ్లే! వీడేమో పేకాట కింగ్‌, వాడేమో మద్యం డాన్‌, ఆడేమో కబ్జా వస్తాద్‌! | Sakshi Cartoon On 24-Dec-2025 | Sakshi
సార్‌ మనవాళ్లే! వీడేమో పేకాట కింగ్‌, వాడేమో మద్యం డాన్‌, ఆడేమో కబ్జా వస్తాద్‌!

Dec 24 2025 12:23 PM | Updated on Dec 24 2025 12:44 PM

Sakshi Cartoon On 24-Dec-2025

భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పీవీ సింధు (ఫొటోలు)
#INDvsSL : విశాఖలో విశ్వవిజేతల దండయాత్ర (ఫొటోలు)
మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీలో వేడుక.. ఫోటోలు వైరల్‌
అదరగొట్టిన విల్లా మేరీ కాలేజ్ విద్యార్థినులు (ఫొటోలు)
‘ఈషా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Tribal Protest Turns Violent In Eluru District 1
భగ్గుమన్న భూ వివాదం.. తహసీల్దార్ కళ్లలో కారం కొట్టి..!
ఆధారాల్లేవ్..! మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ..! CID.. బాబు భజన..
భారత్ కు మద్దతుగా పాక్ నేత కీలక వ్యాఖ్యలు
చెక్కేస్తారు రెడీగా ఉండు.. RRRకు బిగ్ షాక్
ఇక వాళ్ళకే H1B వీసా.. ఎప్పటి నుంచి అమలంటే?
