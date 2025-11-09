 ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు.. ఆర్థికాభివృద్ధి | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 09-11-2025 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు.. ఆర్థికాభివృద్ధి

Nov 9 2025 1:00 AM | Updated on Nov 9 2025 1:00 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 09-11-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం,దక్షిణాయనం, శరదృతువు, కార్తిక మాసం,తిథి: బ.చవితి ఉ.9.55 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: ఆరుద్ర రా.2.30 వరకు, తదుపరి పునర్వసు, వర్జ్యం: ప.11.44 నుండి 1.17 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.3.53 నుండి 4.36 వరకు, అమృత ఘడియలు: సా.5.01 నుండి 6.32 వరకు. 

మేషం... పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలలో కొత్త ఆశలు. ఉద్యోగాలలో మరింత ప్రోత్సాహం.

వృషభం.... కుటుంబసభ్యులతో కొద్దిపాటి వివాదాలు. అనారోగ్య సూచనలు.  శ్రమ పెరుగుతుంది. పనుల్లో జాప్యం. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. ఉద్యోగాలలో నిరాశ.

మిథునం... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు.  ఆర్థిక పరిస్థితి మరంత మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల నుంచి పిలుపు. ఆధ్యాత్మిక చింతన.  వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో గందరగోళం తొలగుతుంది.

కర్కాటకం.... పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మందగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళంగా ఉంటుంది. ధనవ్యయం.

సింహం.... నూతన వ్యక్తుల పరిచయం. పనులలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. బంధువుల సహాయం అందుతుంది. దైవదర్శనాలు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మరింత నూతనోత్సాహం.

కన్య.... కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం. శుభవార్తలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు.  వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు అధిగమిస్తారు.

తుల.... ఇంటాబయటా ఒత్తిడులు తప్పవు. ధనవ్యయం. పనులు కొన్ని వాయిదా వేస్తారు. బంధువులతో లేనిపోని వివాదాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు  నిరుత్సాహపరుస్తాయి.

వృశ్చికం... ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమాధిక్యం. సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.  ఉద్యోగాలలో వివాదాలు.

ధనుస్సు.... ఒక ప్రకటన నిరుద్యోగులను ఆకట్టుకుంటుంది. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

మకరం... నూతన ఉద్యోగయోగం. చర్చలు ఫలిస్తాయి. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో పురోగతి సాధిస్తారు.  సోదరుల నుంచి పిలుపు.

కుంభం... మిత్రులతో వివాదాలు. అనారోగ్యం. పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఇంటాబయటా ఒత్తిడులు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగమార్పులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన.

మీనం... బంధువులతో మాటపట్టింపులు. ధనవ్యయం. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగయత్నాలలో అవాంతరాలు. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు. దైవదర్శనాలు.

