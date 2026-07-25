బుధుడి గ్రహస్థితి మారింది.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని తెలివితేటలు, మాటతీరు, వ్యాపారం, విద్య, నిర్ణయ సామర్థ్యాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. బుధుడి కదలికలు మన ఆలోచనా విధానం, కమ్యూనికేషన్, ఆర్థిక నిర్ణయాలపై ప్రభావం చూపుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇటీవల బుధుడు వక్రగతిలో ఉండటంతో పలువురు అపార్థాలు, పనుల్లో జాప్యం, నిర్ణయాల్లో సందిగ్ధత వంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు పేర్కొంటున్నాయి.
అయితే జూలై 23తో బుధుడి వక్రగతి ముగిసింది. దీంతో బుధుడు తిరిగి సాధారణ గమనంలోకి వచ్చాడు. ఈ మార్పు తర్వాత నిలిచిపోయిన పనులు క్రమంగా ముందుకు సాగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఈ గ్రహ మార్పు అనుకూల ఫలితాలను అందించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
బుధుడి వక్రగతి ఈసారి కర్కాటక రాశిలో కొనసాగింది. దీంతో కుటుంబ వ్యవహారాలు, వ్యక్తిగత సంబంధాలు, భావోద్వేగ నిర్ణయాలపై ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించిందని జ్యోతిష్య విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు బుధుడి మార్గగతి ప్రారంభం కావడంతో ఆలోచనల్లో స్పష్టత, నిర్ణయాల్లో ధైర్యం పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
అయితే వక్రగతి ముగిసిన వెంటనే అన్ని మార్పులు ఒక్కసారిగా కనిపించవని.. కొన్ని రోజుల పాటు మార్పుల దశ కొనసాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కాలంలో సహనం, సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
మిథున రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు.. బుధుడు మిథున రాశికి అధిపతి కావడంతో ఈ గ్రహ మార్పు ఈ రాశివారిపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొంతకాలంగా ఎదురైన అయోమయం తగ్గి, ఆలోచనల్లో స్పష్టత రావచ్చని అంటున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఒప్పందాలు, ఇంటర్వ్యూలు, వ్యాపార చర్చలకు అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడవచ్చని చెబుతున్నారు. ఆర్థిక విషయాల్లోనూ మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
కర్కాటక రాశికి మానసిక ప్రశాంతత.. ఈసారి బుధుడి వక్రగతి కర్కాటక రాశిలోనే జరగడంతో ఈ రాశివారు ఎక్కువ ప్రభావాన్ని అనుభవించినట్లు జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. కుటుంబ సంబంధాలు, వ్యక్తిగత నిర్ణయాల్లో ఏర్పడిన గందరగోళం క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
భావోద్వేగాలను సమతుల్యంగా వ్యక్తపరిచే సామర్థ్యం పెరుగుతుందని, కొత్త ప్రణాళికలకు శ్రీకారం చుట్టేందుకు అనుకూల సమయం ప్రారంభమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
తుల రాశికి కెరీర్లో ముందడుగు.. తుల రాశి వారికి బుధుడి మార్గగతి వృత్తిపరంగా అనుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగ ప్రదేశంలో ఏర్పడిన అపార్థాలు తొలగి, సహచరులు, ఉన్నతాధికారులతో సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు మళ్లీ తెరపైకి రావచ్చని, కొత్త బాధ్యతలు లేదా కెరీర్ పరంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయం రావచ్చని సూచిస్తున్నారు.
మకర రాశికి సంబంధాల్లో సానుకూలత.. మకర రాశివారికి భాగస్వామ్యాలు, కుటుంబ సంబంధాల్లో అనుకూల మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గతంలో నిలిచిపోయిన చర్చలు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయని అంటున్నారు.
వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు, కొత్త ఒప్పందాలు, వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో ముందడుగు వేసేందుకు ఈ సమయం సహకరించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లోనూ క్రమంగా స్థిరత్వం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
కృషి కూడా అంతే ముఖ్యం! బుధుడి వక్రగతి ముగియడం అనేది అనుకూల పరిస్థితులకు సంకేతంగా భావించినప్పటికీ.. వ్యక్తిగత కృషి, సరైన నిర్ణయాలు, సమయానికి తీసుకునే చర్యలు కూడా విజయానికి కీలకమని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గ్రహాల ప్రభావం ప్రతి వ్యక్తి జాతకాన్ని బట్టి మారుతుందని, ఇక్కడ పేర్కొన్న ఫలితాలు సాధారణ అంచనాలు మాత్రమేనని గుర్తుంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. జ్యోతిష్య విశ్వాసాలను మార్గదర్శకంగా తీసుకుని, ఆచరణలో వివేకంతో ముందుకు సాగడం మంచిదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.