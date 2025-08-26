ఎస్పీని ఆశ్రయించిన ప్రేమ జంట
రాయచోటి టౌన్ : తమకు కుటుంబ పెద్దల నుంచి ప్రాణ హాని ఉందని రక్షణ కల్పించాలని ప్రేమ జంట జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడును ఆశ్రయించారు. లక్కిరెడ్డిపల్లె మండలం ఎగువ బత్తినవారిపల్లెకు చెందిన మౌనిక, చిన్నమండెం మండలం నాగూరువాండ్లపల్లెకు చెందిన విజయ్ కుమార్ రెడ్డి రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఇంట్లో పెద్దలను ఒప్పించి వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నారు. అమ్మాయి ఇంట్లో అంగీకరించలేదు. దీంతో వారిని కాదని ఈ నెల 15వ తేదీన వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ విషయం తెలిసిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు చంపుతామని బెదిరిస్తున్నారని వారు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఆటో దగ్ధం
రైల్వేకోడూరు అర్బన్ : మండలంలోని ఓబనపల్లి దళితవాడలో ఇంటి ముందు నిలిపి ఉంచిన కనుపర్తి రాజేంద్రకు చెందిన ఆటోను సోమవారం తెల్లవారుజామున గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దగ్ధం చేశారు. పోలీసులు నిందితులను శిక్షించి తనకు న్యాయం చేయాలని బాధితుడు కోరుతున్నాడు.
ఐదు నెలల వేతనం ఇవ్వాలి
రాయచోటి : జిల్లా వ్యాప్తంగా పంచాయతీ కార్మీకులకు పెండింగ్లో ఉన్న ఐదు నెలల వేతనాలు ఇవ్వాలని పంచాయతీ కార్మికుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డి.వెంకట్రామయ్య కోరారు. సోమవారం స్థానిక సీఐటీయూ కార్యాలయంలో జరిగిన పంచాయతీ కార్మికుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈఎస్ఐపీఎస్ చెల్లించకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గ్రీన్ అంబాసిడర్స్కు రూ. 10 వేలు ప్రతి నెలా ఐదవ తేదీ చెల్లించాలన్నారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ సురేంద్రబాబు మాట్లాడుతూ 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను గ్రీన్ అంబాసిడర్లకు కొన్ని పంచాయతీలు పూర్తిగా చెల్లించలేదన్నారు. అనంతరం జిల్లా పంచాయతీ అధికారి రాధమ్మకు వినతిప్రతం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు దేవరాయులు, ఏవీ రమణ, అంజి, హరి, మురళీ, రెడ్డయ్య, సుభద్ర, లక్ష్మీదేవి, గంగులు, శ్రీరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రాష్ట్రస్థాయి యోగాసన
ఎంపికలు
వేంపల్లె : స్థానిక శ్లోక ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో రాష్ట్రస్థాయి యోగాసన ఎంపికలు నిర్వహించినట్లు జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అనిల్, సెక్రటరీ తేజ పేర్కొన్నారు. సోమవారం జిల్లా యోగా అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ పోటీ ల్లో 70 మంది ట్రీపుల్ ఐటీ, కడప, పులివెందుల, తొండూరు తదితర ప్రాంతాల క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారన్నారు. విజేతలు సెప్టెంబర్ నెల 6, 7 తేదీలలో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలలో పాల్గొంటారన్నారు. ట్రిపుల్ ఐటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కుమారస్వామి గుప్తా, ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్ నిర్వహణ కోఆర్డినేటర్ పవన్ కుమా ర్, శ్లోక స్కూల్ కరస్పాండెంట్ నవనీశ్వర్ రెడ్డి, ప్రిన్సిపల్ సురేంద్ర విజేతలకు పతకాలు, ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు. కార్యక్రమంలో టోర్నమెంట్ అబ్జర్వర్ మనోహర్ రెడ్డి, టెక్నికల్ రిఫ్రికేశవ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మహిళ ఆత్మహత్య
పులివెందుల రూరల్ : పులివెందుల పట్టణం ముద్దనూరు రోడ్డు సమీపంలో ఉన్న చెన్నారెడ్డి కాలనీలో గోగుల సురేఖ అనే మహిళ కడుపు నొప్పి తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంది. సురేఖ భర్త చిన్నబ్రహ్మం కూలి పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా సురేఖ కడుపు నొప్పితో బాధపడుతుండేది. సోమవారం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో సురేఖ ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.