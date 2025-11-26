 రాజ్యాంగ విలువలు కాపాడుకోవడమే అంబేద్కర్‌కు ఉత్తమ నివాళి | YS Jagan Tribute To Ambedkar On National Constitution Day 2025, Check Out His Tweet Inside | Sakshi
రాజ్యాంగ విలువలు కాపాడుకోవడమే అంబేద్కర్‌కు నిజమైన నివాళి

Nov 26 2025 10:12 AM | Updated on Nov 26 2025 10:22 AM

YS Jagan Tribute Ambedkar On National Constitution Day 2025

సాక్షి, తాడేపల్లి/వైఎస్సార్‌ జిల్లా: రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని(Constitution Day) పురస్కరించుకుని రాజ్యాంగ శిల్పి డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేద్కర్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి బుధవారం నివాళులర్పించారు. ‘‘76 ఏళ్ల క్రితం డాక్టర్ అంబేద్కర్ మనకు స్వేచ్ఛ, సమానతల కూడిన  రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చారు. ఈ రోజు ఆయనకు ఇవ్వగలిగే ఉత్తమ నివాళి ఆ విలువలను కాపాడుకోవడమే. 

మన ప్రజాస్వామ్యం ఎవరికీ భయపడని విధంగా.. అత్యంత పారదర్శకంగా ఉండేలా మనం చూసుకుందాం అంటూ ఎక్స్‌ ఖాతాలో ట్వీట్‌ చేశారాయన. 

మరోవైపు.. పులివెందుల పర్యటనలో ఉన్న ఆయన తన నివాసంలో అంబేద్కర్‌ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కడప ఎంపీ వైఎస్‌ అవినాష్‌ రెడ్డి, వైఎస్‌ మనోహర్‌ రెడ్డి, పలువురు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

