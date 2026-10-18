 వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ హైలైట్స్‌.. | YS Jagan Press Meet Highlights and Live Updates: October 18 | Sakshi
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వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ హైలైట్స్‌..

Oct 18 2026 10:39 AM | Updated on Oct 18 2026 12:10 PM

YS Jagan Press Meet Highlights and Live Updates: October 18

సాక్షి, తాడేపల్లి: రాజ్యంగబద్ధ పాలనలో ఉన్నామా? లేదా? అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్ ‌రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఆదివారం వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్‌ జగన్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు.  

  • రిజర్వేషన్‌ ఇచ్చిన వెంటనే ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదల చేశారు

  • ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు. కాకుండా నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేశారు

  • నామినేషన్‌ దాఖలు చేస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్ధుల్ని ఎందుకు అరెస్ట్‌ చేస్తున్నారు

  • వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులపై ఎలా లాఠీ ఛార్జ్‌ చేస్తారు

  • రాజ్యంగబద్ధ పాలనలో ఉన్నామా? లేదా?

  • రాష్ట్రంలో చట్టం, న్యాయం ఉందా?

  • టీడీపీ నేతలకు పోలీసులకు సహకరిస్తున్నారు

  • అధికారులు నామినేషన్‌ పత్రాలు తీసుకోవడం లేదు

  • రిటర్నింగ్‌ ఆఫీసర్లే నామినేషన్‌ పత్రాలు తీసుకోవడం లేదంటే

  • పోలీసులు,ఎన్నికల సంఘం,డీజీపీ,హోంమంత్రి నిద్ర పోతున్నారంటే రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం ఉన్నట్లా? లేనట్లా?
  • వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో లోకల్‌ బాడీ ఎన్నికలు జరిగాయి
  • టీడీపీ కోసం కాళ్లకు బలపం కట్టుకుని తిరిగిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారి నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్‌ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలు జరిగాయి
  • ఎన్నికల కోడ్‌ అమల్లోకి వచ్చిన వెంటనే భారీ ఎత్తున పోలీస్‌ శాఖలో బదిలీలు చేశారు
  • అయినా అలాంటి వాతావరణంలో వైఎస్సార్‌సీపీ 13 మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌లో వైఎస్సార్‌సీపీ స్వీప్‌ చేసింది
  • కారణం నాటి వైఎస్సార్‌సీపీ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని అమలు చేశా
  • వాటి ఆధారంగా ఎన్నికల్లో గెలిచాం
  • కానీ నేటి చంద్రబాబు హయాంలో సూపర్‌ సిక్స్‌,సూపర్‌ సెవెన్‌ అన్నీ గాలికి ఎగిరిపోయాయి
  • బాండ్స్‌ ఇచ్చారు సూపర్‌ సిక్స్‌,సూపర్‌ సెవెన్‌ ఎగ్గొట్టారు
  • చేయకుండా చేశామని చెబుతున్నారు
  • ఎక్కడ చూసినా రెడ్‌బుక్‌ రాజ్యాంగం
  • ఎక్కడ చూసినా అవినీతే
  • చంద్రబాబు రాజ్యంగం కనబడుతోంది
  • నిస్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరిపే ధైర్యం చంద్రబాబు లేదు
  • ఆ ధైర్యం లేకనే నామినేషన్‌లు వేసేందుకు వస్తున్న అభ్యర్థుల్ని భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నారు 
  • ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా నామినేషన్‌ వేస్తామన్నా తీసుకోవడం లేదు
  • ఎస్‌ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా నాడు చంద్రబాబు హయాంలో చీఫ్‌ సెక్రటరీ
  •  సీఎస్‌గా అనిల్‌ చంద్ర పునేఠా విధులపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది, విధుల నుంచి తొలగించింది
  • అలాంటి అనిల్‌ చంద్ర పునేఠా పదవీ విరమణ చేసినా చంద్రబాబు ఆయన్ను ఇప్పుడు ఎస్‌ఈసీగా తీసుకొచ్చారు
  • మళ్లీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి అనిల్ చంద్ర పునేఠా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు
  • అనిల్‌ చంద్ర పునేఠా చంద్రబాబుకు వీరవిధేయుడు
  • చంద్రబాబు ఏం చెబితే పునేఠా అది చేస్తున్నారు
  • అందుకు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల నామినేషన్‌ ప్రక్రియలో జరుగుతున్న దారుణాలు 
  • పుంగనూరులో వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ మిధున్‌రెడ్డిపై, ఇతర నాయకులపై మారణాయుధాలపై దాడులు చేశారు
  • వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలపై,వాహనాలపై దాడులకు తెగబడ్డారు
  • ట్విస్ట్‌ చేసేందుకు మద్యం వాహనాలు ఉంచుతున్నారు
  • మిధున్‌రెడ్డికి టీటోటలర్
  • కార్లను ధ్వంసం చేశారు.
  • నామినేషన్లు వేయకుండా చేస్తున్నారు
  • ఆర్వోలు నామినేషన్లు తీసుకోవడం లేదు
  • ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి వాహనాల్లో మధ్యం బాటిళ్లు 
  • పార్లమెంట్‌ సభ్యుడు,లోక్‌సభ ఫ్లోర్‌ లీడర్‌ మిధున్‌రెడ్డి ఉన్నా సరే నామినేషన్‌ వేయకుండా అడ్డుకున్నారు
  • డీఎస్సీ స్కాంలో ప్రధాన నిందితుడు,శాప్‌ ఛైర్మన్‌ రవినాయుడు నామినేషన్‌ కేంద్రంలో బెదిరింపులకు దిగారు
  • పోలీసుల మైక్‌ తీసుకొని బెదిరింపులకు దిగారు
  • రవి నాయుడు మాట్లాడుతుంటే పోలీసులు చేతులు కట్టుకొని ఉన్నారు
  • ఎస్‌ఎం నయాజ్‌,ఆయన భార్య వెళ్తే పోలీసుల ముందే అతన్ని కొట్టి నామినేషన్‌ పత్రాలు లాక్కున్నారు
  • తిరుపతి వైఎస్సార్‌సీపీ మేయర్‌ అభ్యర్ధి వాసు యాదవ్‌ నామినేషన్‌ వేయకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు
  • వాసు యాదవ్‌కు మద్దతుగా వెళ్లిన ఎంపీ గురుమూర్తి చేతిలో నామినేషన్‌ పత్రాలు లాక్కున్నారు
  • అదే రోజు మళ్లీ నామినేషన్‌ వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే నామినేషన్‌ వేయలేదు
  • కార్పొరేటర్‌ అభ్యర్ధులు నామినేషన్‌ వేసేందుకు అవకాశం కల్పించాలని ఎస్పీ దగ్గరకు వెళ్లి అభ్యర్ధించారు
  • ఒక్కోసారి వీళ్లు పోలీసులా? అని ఆనిపిస్తోంది
  • ప్రభుత్వం కోసం పోలీసులు పనిచేయాలి
  • కానీ వీళ్లు చంద్రబాబు కోసం పనిచేయడం దారుణం
  • వాసు యాదవ్‌ తన తల్లితో కలిసి నామినేషన్‌ వేయించాలని నిరసన తెలిపారు

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