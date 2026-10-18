సాక్షి, తాడేపల్లి: రాజ్యంగబద్ధ పాలనలో ఉన్నామా? లేదా? అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఆదివారం వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్ జగన్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు.
రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేశారు
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు. కాకుండా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు
నామినేషన్ దాఖలు చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్ధుల్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు
వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులపై ఎలా లాఠీ ఛార్జ్ చేస్తారు
రాజ్యంగబద్ధ పాలనలో ఉన్నామా? లేదా?
రాష్ట్రంలో చట్టం, న్యాయం ఉందా?
టీడీపీ నేతలకు పోలీసులకు సహకరిస్తున్నారు
అధికారులు నామినేషన్ పత్రాలు తీసుకోవడం లేదు
రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లే నామినేషన్ పత్రాలు తీసుకోవడం లేదంటే
- పోలీసులు,ఎన్నికల సంఘం,డీజీపీ,హోంమంత్రి నిద్ర పోతున్నారంటే రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం ఉన్నట్లా? లేనట్లా?
- వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు జరిగాయి
- టీడీపీ కోసం కాళ్లకు బలపం కట్టుకుని తిరిగిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారి నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలు జరిగాయి
- ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన వెంటనే భారీ ఎత్తున పోలీస్ శాఖలో బదిలీలు చేశారు
- అయినా అలాంటి వాతావరణంలో వైఎస్సార్సీపీ 13 మున్సిపల్ కార్పోరేషన్లో వైఎస్సార్సీపీ స్వీప్ చేసింది
- కారణం నాటి వైఎస్సార్సీపీ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని అమలు చేశా
- వాటి ఆధారంగా ఎన్నికల్లో గెలిచాం
- కానీ నేటి చంద్రబాబు హయాంలో సూపర్ సిక్స్,సూపర్ సెవెన్ అన్నీ గాలికి ఎగిరిపోయాయి
- బాండ్స్ ఇచ్చారు సూపర్ సిక్స్,సూపర్ సెవెన్ ఎగ్గొట్టారు
- చేయకుండా చేశామని చెబుతున్నారు
- ఎక్కడ చూసినా రెడ్బుక్ రాజ్యాంగం
- ఎక్కడ చూసినా అవినీతే
- చంద్రబాబు రాజ్యంగం కనబడుతోంది
- నిస్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరిపే ధైర్యం చంద్రబాబు లేదు
- ఆ ధైర్యం లేకనే నామినేషన్లు వేసేందుకు వస్తున్న అభ్యర్థుల్ని భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నారు
- ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా నామినేషన్ వేస్తామన్నా తీసుకోవడం లేదు
- ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా నాడు చంద్రబాబు హయాంలో చీఫ్ సెక్రటరీ
- సీఎస్గా అనిల్ చంద్ర పునేఠా విధులపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది, విధుల నుంచి తొలగించింది
- అలాంటి అనిల్ చంద్ర పునేఠా పదవీ విరమణ చేసినా చంద్రబాబు ఆయన్ను ఇప్పుడు ఎస్ఈసీగా తీసుకొచ్చారు
- మళ్లీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి అనిల్ చంద్ర పునేఠా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు
- అనిల్ చంద్ర పునేఠా చంద్రబాబుకు వీరవిధేయుడు
- చంద్రబాబు ఏం చెబితే పునేఠా అది చేస్తున్నారు
- అందుకు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియలో జరుగుతున్న దారుణాలు
- పుంగనూరులో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిధున్రెడ్డిపై, ఇతర నాయకులపై మారణాయుధాలపై దాడులు చేశారు
- వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై,వాహనాలపై దాడులకు తెగబడ్డారు
- ట్విస్ట్ చేసేందుకు మద్యం వాహనాలు ఉంచుతున్నారు
- మిధున్రెడ్డికి టీటోటలర్
- కార్లను ధ్వంసం చేశారు.
- నామినేషన్లు వేయకుండా చేస్తున్నారు
- ఆర్వోలు నామినేషన్లు తీసుకోవడం లేదు
- ఎంపీ మిథున్రెడ్డి వాహనాల్లో మధ్యం బాటిళ్లు
- పార్లమెంట్ సభ్యుడు,లోక్సభ ఫ్లోర్ లీడర్ మిధున్రెడ్డి ఉన్నా సరే నామినేషన్ వేయకుండా అడ్డుకున్నారు
- డీఎస్సీ స్కాంలో ప్రధాన నిందితుడు,శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు నామినేషన్ కేంద్రంలో బెదిరింపులకు దిగారు
- పోలీసుల మైక్ తీసుకొని బెదిరింపులకు దిగారు
- రవి నాయుడు మాట్లాడుతుంటే పోలీసులు చేతులు కట్టుకొని ఉన్నారు
- ఎస్ఎం నయాజ్,ఆయన భార్య వెళ్తే పోలీసుల ముందే అతన్ని కొట్టి నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కున్నారు
- తిరుపతి వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్ధి వాసు యాదవ్ నామినేషన్ వేయకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు
- వాసు యాదవ్కు మద్దతుగా వెళ్లిన ఎంపీ గురుమూర్తి చేతిలో నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కున్నారు
- అదే రోజు మళ్లీ నామినేషన్ వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే నామినేషన్ వేయలేదు
- కార్పొరేటర్ అభ్యర్ధులు నామినేషన్ వేసేందుకు అవకాశం కల్పించాలని ఎస్పీ దగ్గరకు వెళ్లి అభ్యర్ధించారు
- ఒక్కోసారి వీళ్లు పోలీసులా? అని ఆనిపిస్తోంది
- ప్రభుత్వం కోసం పోలీసులు పనిచేయాలి
- కానీ వీళ్లు చంద్రబాబు కోసం పనిచేయడం దారుణం
- వాసు యాదవ్ తన తల్లితో కలిసి నామినేషన్ వేయించాలని నిరసన తెలిపారు