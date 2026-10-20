 ఎన్నికలు జరిగే గ్రామాల్లో నవంబర్‌ 3న సెలవు | Two holidays declared for AP Local Body Elections: Andhra pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎన్నికలు జరిగే గ్రామాల్లో నవంబర్‌ 3న సెలవు

Oct 20 2026 5:30 AM | Updated on Oct 20 2026 5:30 AM

Two holidays declared for AP Local Body Elections: Andhra pradesh

సాక్షి, అమరావతి: ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ జరిగే గ్రామాల్లో నవంబర్‌ 3న ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థల కార్యాలయాలతోపాటు వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలకు సెలవు దినంగా పేర్కొంటూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసే పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ భవనాల్లో ఉండే కార్యాలయాలకు 2, 3 తేదీల్లో సెలవు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు కలెక్టర్లు చర్యలు చేపట్టాలంటూ సీఎస్‌ ఆదేశించారు.  

మద్యం షాపుల బంద్‌ 
ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో  రెండు రోజులపాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మద్యం షాపుల మూసివేతకు జిల్లా కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ సీఎస్‌ సాయిప్రసాద్‌ వేరే ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు. నవంబర్‌ 3న పొలింగ్‌ ముగిసే ఐదు గంటల సమయానికి సరిగ్గా 48 గంటల ముందు నుంచి మద్యం షాపుల మూసివేతకు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!
photo 4

జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
photo 5

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)

Video

View all
Chevireddy Bhaskar Reddy Mass Warning To Police Officials 1
Video_icon

రాబోయే రోజుల్లో పోలీసులు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు..
RK Roja NEXT LEVEL Warning to TDP Leaders Over Local Body Elections 2
Video_icon

నామినేషన్లు అడ్డుకున్న ఒక్కొక్కడికి చెప్తున్నా.. రోజా ఊర మాస్ వార్నింగ్
MLC Chandrasekhar Reddy Strong Counter to Nellore Officials 3
Video_icon

Nellore: అధికారుల ఓవరాక్షన్.. ఇచ్చిపడేసిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి
RK Roja Strong Warning to Police Overaction 4
Video_icon

అడ్డుకోవాలని చూసారు పోలీసులకు ఇచ్చిపడేసిన రోజా
TDP Goons Attacks On YSRPC Office Reshma's Nomination 5
Video_icon

YSRCP మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి రేష్మ నామినేషన్ తిరస్కరణ...
Advertisement
 