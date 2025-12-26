 ‘నువ్వు కావాలి.. మాట్లాడుకుందాం రా’ | TDP Leader Misbehave With woman: Sri Sathya Sai District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘నువ్వు కావాలి.. మాట్లాడుకుందాం రా’

Dec 26 2025 5:35 AM | Updated on Dec 26 2025 5:35 AM

TDP Leader Misbehave With woman: Sri Sathya Sai District

టీడీపీ కార్యకర్తలతో వెంకటరాముడు (ఫైల్‌)

ఎస్టీ మహిళతో టీడీపీ నేత అసభ్య ప్రవర్తన  

సాక్షి టాస్క్ ఫోర్స్‌: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం నియోజకవర్గంలో టీడీపీ నాయకుల అకృత్యాలు పెచ్చుమీరాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆ పారీ్టకి చెందిన వెంకటరాముడు వ్యవసాయ కూలీలకు మేస్త్రీగా వ్యవహరిస్తున్న ఎస్టీ మహిళను కులం పేరుతో దూషించడమే కాకుండా అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. బత్తలపల్లి మండలం సంగాల గ్రామానికి చెందిన దేవరకొండ గాయత్రి వ్యవసాయ పనులకు వెళుతుంటుంది. భర్త ధర్మవరం వెళ్లి దర్జీగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు.

గాయత్రి వ్యవసాయ కూలీలకు మేస్త్రీగా వ్యవహరిస్తుండటంతో సమీప గ్రామాల రై­తు­లు కూలీలు కావాలంటే ఆమెకు ఫోన్‌చేసి పిలు­స్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మూడు వారాల క్రితం బత్తలపల్లి మండలం వరదాపురం గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నేత నాగోతి వెంకటరాముడు ఫోన్‌చేసి పంట పొలంలో కలుపు తీయడానికి 20 మంది కూ­లీలను తీసుకుని రావాలని చెప్పాడు. దీంతో ఆమె 20 మంది కూలీలతో వేరుశనగ పంటలో కలుపు తీయడానికి వరదాపురం వెళ్లింది. అదే సమయంలో వెంకటరాముడు గాయత్రికి ఫోన్‌ చేసి.. ‘నువ్వంటే ఇష్టం.. నువ్వు నాకు కావాలి.

మాట్లాడుకుందాం.. పక్కకు రా’ అని పిలిచాడు. ఆమె వెళ్లకపోవడంతో అదేరోజు సాయంత్రం ఆమె ఇంటికి వెళ్లి ‘నేను పిలిచినా రావా. నీ అంతు చూస్తా.. ఒంటరిగా దొరకవా’ అని బెదిరించాడు. దీంతో భార్యాభర్త కలసి వెంకటరాము­డును మందలించారు. దీనిని మనసులో పెట్టుకున్న వెంకటరాముడు బాధితురాలికి జ్వాలాపురం గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఉందంటూ కరపత్రాలు రాయించి సంగాల నుంచి జ్వాలాపురం వరకు వీధుల్లో విసిరాడు. దీనిపై బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు వెంకటరాముడుపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్‌ కింద కేసు నమోదు చేసినట్టు ఎస్‌ఐ సోమశేఖర్‌ తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త’ను మరోసారి పెళ్లి చేసుకున్న వీనస్‌ విలియమ్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

క్రిస్మస్ ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్న వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

కర్నూల్ ఇన్సిడెంట్ కర్ణాటకలో రిపీట్! (చిత్రాలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా టాలీవుడ్‌ ప్రో లీగ్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Top Maoist Leader Paka Hanumanthu 1
Video_icon

మావోయిస్టులకు మరో బిగ్ షాక్
Businessman Blocks Road To Celebrate His Son Birthday 2
Video_icon

రోడ్లు మీద కొడుకు బర్త్ డే వేడుకలు
RK Roja Christmas Celebrations At Nagari 3
Video_icon

క్రిస్మస్ వేడుకలో పాల్గొన్న ఆర్కే రోజా
Bondi Shooting Survivor Rahmat Pasha Exposes Shocking Truth About Attack 4
Video_icon

నా కళ్ల ముందే 15 మందిని! బాండీ బీచ్ రియల్ హీరో.. సంచలన విషయాలు
Advocate Ponnavolu Sudhakar Reddy Sensational Comments On Chandrababu 5
Video_icon

సంతోష పడకు.. అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయ్.. కేసులు మూసేసినా.. నీ ఆట కట్టిస్తాం
Advertisement
 