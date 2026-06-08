 వైఎస్‌ జగన్‌ను కలిసిన నిడమానూరు ఫ్లైఓవర్ బాధితులు | Nidamanur flyover victims meet YS Jagan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైఎస్‌ జగన్‌ను కలిసిన నిడమానూరు ఫ్లైఓవర్ బాధితులు

Jun 8 2026 6:28 PM | Updated on Jun 8 2026 6:38 PM

Nidamanur flyover victims meet YS Jagan

సాక్షి, గన్నవరం: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ని సోమవారం గన్నవరం విమానాశ్రయంలో నిడమనూరు ఫ్లైఓవర్ బాధితులు కలిశారు. రైల్వే బ్రిడ్జి కోసం ఎంతో కాలంగా నివాసం ఉంటున్న తమ ఇళ్లను కూల్చివేస్తున్నారని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎదుట వాపోయారు. ఎటువంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఎంతో కాలంగా అక్కడ నివాసం ఉంటున్న 100 కుటుంబాలను తొలగించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అయితే బాధితుల సమస్యలను విన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి వెంటనే వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్‌కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సమస్యపై వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్‌తో మాట్లాడాలని అవసరమైతే వైఎస్సార్సీపీ తరపున  బాధితులకు అండగా కోర్టును ఆశ్రయించాలని సూచించారు. ఫ్లై ఓవర్ బాధితుల సమస్యలను కృష్ణాజిల్లా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శీలం రంగారావు, వైఎస్‌ జగన్‌కు వివరించారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తన ముద్దుల గారాలపట్టితో బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి బొబ్బట్ల పండుగ (ఫొటోలు)
photo 2

శారీలో అనసూయ గ్లామర్ చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ప్రియాంక మోహన్‌ స్టన్నింగ్‌ స్టిల్స్‌
photo 4

టాలీవుడ్ నటి అభినయ స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 5

క్యూట్‌నెస్‌తో కట్టిపడేసిన భైరవి.. ఎవరీ బ్యూటీ?

Video

View all
Chandrababu Meeting Uteer Flop At West Godavari 1
Video_icon

బాబు మీటింగ్ అట్టర్ ప్లాప్ తిట్టుకుంటూ వెళ్లిపోయిన జనం
UK Advocate Revealed Shocking Truth About Nandu Behaviour With Pregnant Women 2
Video_icon

నందు ఎంత రాక్షసి అంటే..?కడుపుతో ఉన్న అమ్మాయి పని చేయడానికి వస్తే
Massive Fire Accident at Vizag Steel Plant 3
Video_icon

Breaking News: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Nandu's World Couples Passport Cancelled..! 4
Video_icon

నందూస్ వరల్డ్ కపుల్స్ పాస్ పోర్ట్ రద్దు..!
Nandu Couples Arrest 5
Video_icon

ఏ క్షణమైనా నందు కపుల్ అరెస్ట్... బయటపడ్డ కొత్త సాక్ష్యాలు..
Advertisement
 