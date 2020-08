సాక్షి, అమరావతి: దేశవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన ముఖ్యమంత్రుల్లో వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి మూడోస్థానంలో నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీ పరిమళ్‌ నత్వాని సీఎం జగన్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇదే పని తీరుతో త్వరలోనే ఆయన ప్రథమస్థానంలో నిలుస్తారని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు శనివారం పరిమళ్‌ నత్వాని ట్వీట్‌ చేశారు. ‘ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఒక్క ఏడాదిలోనే సీఎం జగన్‌.. అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన ముఖ్యమంత్రుల్లో మూడోస్థానం సంపాదించడం నిజంగా ప్రశంసనీయం. ఏపీ ప్రజల సంక్షేమం కోసం అన్ని రంగాల్లో విస్తృమైన కృషి చేస్తన్న మీరు.. భవిష్యత్తులో ఫస్ట్‌ ర్యాంక్‌ సాధిస్తారని నాకు తెలుసు’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. (ఆ పదవికి రాహులైతేనే బెస్ట్‌)



It is commendable that on completion of just 1yr as #AP CM, Shri @ysjagan has been ranked as 3rd best performing CM in #India by @IndiaToday Mood of the Nation survey. I am sure that in future he will rise to 1st rank based on extensive work he is doing on all fronts for AP. pic.twitter.com/uij9g2qgVV

— Parimal Nathwani (@mpparimal) August 8, 2020