 విజయవాడ.. ప్రాణాపాయ స్థితిలో లాయర్లు! | Lawyers Struck In Lift For One Hour At Vijayawada Civil Courts Complex, Rescued After 90 Minutes
విజయవాడ.. ప్రాణాపాయ స్థితిలో లాయర్లు!

Apr 23 2026 12:13 PM | Updated on Apr 23 2026 12:34 PM

Lawyers Struck In Lift For one Hour At Vijayawada

సాక్షి, విజయవాడ: విజయవాడలోని సివిల్ కోర్టు కాంప్లెక్స్ షాకింగ్‌ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కోర్టు కాంప్లెక్స్‌లో లిఫ్ట్‌ మొరాయించడంతో గంటన్నర పాటు న్యాయవాదులు అందులోనే ఇరుక్కుపోయారు. దీంతో, వారంతా అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

వివరాల ప్రకారం.. విజయవాడలోని సివిల్‌ కోర్టు కాంప్లెక్స్‌ లిఫ్ట్‌ బ్లాక్‌లో న్యాయవాదులకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. న్యాయవాదులు లిఫ్ట్‌లో వెళ్తున్న సమయంలో పవర్‌ కట్‌ అయింది. దీంతో, లిఫ్ట్‌ ఎనిమిదో ఫ్లోర్‌లో ఆగిపోయింది. ఈ క్రమంలో న్యాయవాదులు గంటన్నర పాటు లిఫ్టులోనే ఇరుక్కుపోయారు. అనంతరం, ఫైర్‌ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. రెస్య్కూ టీమ్‌ లిఫ్ట్ లోపల ఊపిరి ఆడక ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఆక్సిజన్ పంపిస్తున్నారు. 

Advertisement
 
Advertisement

photo 1

సంజనా గల్రానీ కూతురు బర్త్‌డేలో పాపులర్‌ ఎమ్మెల్యే (ఫోటోలు)
photo 2

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. పొద్దుపొద్దున్నే ఓటేసిన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 3

జర్నీ జామ్‌ ఫుల్‌.. ఆర్టీసీ సమ్మెతో ప్రయాణికుల నిలువు దోపిడీ, ఇక్కట్లు (ఫొటోలు)
photo 4

‘జెట్లీ’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

రెడ్‌ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ మానస వారణాసి (ఫొటోలు)

All Set For Tamil Nadu Elections For 234 Seats 1
Video_icon

Elections 2026: జోరుగా పోలింగ్
YSRCP General Secretary MVS Nagireddy On Chandrababu Amaravati Scam 2
Video_icon

అంతా అమరావతిలో ఖర్చు చేస్తే.. మా పరిస్థితి ఏంటి.. బాబుపై తిరగబడ్డ రాయలసీమ ప్రజలు
YSRCP Sake Sailajanath Satires on Chandrababu Over Water Pumping In Amaravati Capital 3
Video_icon

అమరావతి లో నీళ్లు ఎత్తిపోయటానికి బడ్జెట్ పెట్టిన ఏకైక దరిద్రపు ప్రభుత్వం
Vijay, Ajith.. Cine Celebrities Cast Their Votes In Tamil Nadu Elections 4
Video_icon

Tamilnadu: తమిళనాడులో పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సెలబ్రిటీలు
TGSRTC Employees Strike At Karimnagar Bus Depot 5
Video_icon

మే 1st లోపు తీపికబురు చెబితే మంచిది.. లేకుంటే
Advertisement
 