తెలుగు తేజాలకు సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, కేసీఆర్‌ అభినందనలు

భారత బ్యాడ్మింటన్‌కు బంగారు రోజిది. కామన్వెల్త్‌లో అద్భుత విజయాలు సాధించిన సింధు, శ్రీకాంత్, లక్ష్య సేన్, సాత్విక్‌ సాయిరాజ్, చిరాగ్‌ శెట్టిలకు శుభాకాంక్షలు. దేశం గర్వపడేలా పతకాలు సాధించిన వారందరికీ నా అభినందనలు.

– వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సీఎం

Golden day for Indian Badminton!

Congratulations to champions @pvsindhu1, @lakshya_sen and @srikidambi for their phenomenal victories at #CWG2022.

My heartiest wishes to all the medal winners for making India proud.

Keep shining 🇮🇳#Cheer4India

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 8, 2022