Updates..

►తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ను పరామర్శించిన సీఎం జగన్‌.

►కేసీఆర్‌ ఆరోగ్యం గురించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌

►కాగా, కాలి తొంటికి శస్త్ర చికిత్స అనంతరం నందినగర్‌లోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న కేసీఆర్‌

►సీఎం జగన్‌.. నందినగర్‌లోని కేసీఆర్‌ ఇంటికి చేరుకున్నారు.

►ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్‌కు కేటీఆర్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు స్వాగతం పలికారు.

►మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ నివాసానికి బయలుదేరిన సీఎం జగన్‌

►హైదరాబాద్‌ చేరుకున్న సీఎం జగన్‌.

►ముఖ్యమం‍త్రి జగన్‌కు స్వాగతం పలికిన బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు

►సీఎం జగన్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు బేగంపేటకు చేరుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్‌ రెడ్డి.

►మరోవైపు, నందినగర్‌లోని కేసీఆర్‌ నివాసానికి చేరుకున్న మాజీ హోం మంత్రి మహమూద్‌ అలీ.

►గన్నవరం ఎయిర్ పోర్టు నుంచి హైదరాబాద్ బయల్దేరిన సీఎం జగన్.

►ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరారు. అయితే, సీఎం జగన్‌ కాసేపట్లో హైదరాబాద్‌లో ఉన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను పరామర్శించనున్నారు.

►కాగా, సీఎం జగన్‌ తాడేపల్లి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరారు. ఇటీవల కాలి తుంటి శస్త్ర చికిత్స చేసుకున్న మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ను సీఎం జగన్‌ పరామర్శించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని నందినగర్‌లో ఉన్న కేసీఆర్‌ నివాసానికి సీఎం జగన్‌ వెళ్లనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసీఆర్‌ నివాసం వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఇక, ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ అక్కడికి చేరుకున్నారు.

#BRS working president @KTRBRS reaches his father #KCR's residence in Banjara Hills to welcome #YSRCP chief, #AndhraPadesh CM @ysjagan who is arriving in #Hyderabad today to meet #KCR and enquire his health condition pic.twitter.com/bafWQxgtB1

— L Venkat Ram Reddy (@LVReddy73) January 4, 2024