సాక్షి, అమరావతి‌: అమెరికా అంతర్జాతీయ అభివృద్ధి సంస్థ(యూఎస్‌ఏఐడీ) మిషన్‌ డైరెక్టర్‌గా భారత సంతతి మహిళ వీణా రెడ్డి గురువారం బాధత్యలు స్వీకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి.. వీణా రెడ్డికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అమెరికాలో భారత సంతతికి చెందిన మొదటి దౌత్యవేత్తగా ఈ ఘనత సాధించినందుకు గర్వపడుతున్నాను అన్నారు. ఈ మేరకు సీఎం జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Congratulations Veena Reddy for being the first diplomat of Indian origin to head @usaid_india. Proud of your achievement. @USCGHyderabad @USAmbIndia @USAndIndia

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 5, 2021