 నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీస్సులు | YS Jagan Attend Akepati Wedding Reception In Annamayya District Rajampet, Photo Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీస్సులు

Aug 19 2025 12:36 PM | Updated on Aug 19 2025 1:50 PM

YS Jagan Attend Akepati Wedding Reception In Annamayya District

సాక్షి, అన్నమయ్య: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి ఇవాళ జిల్లాలో పర్యటించారు. రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమర్నాథ్ రెడ్డి ఇంట శుభకార్యం జరగగా.. ఆ వివాహ రిస్పెప్షన్‌కు హాజరైన వైఎస్‌ జగన్‌ నూతన వధువరులను ఆశీర్వదించారాయన. 

రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమర్నాథ్ రెడ్డి సోదరుడు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి కుమారుడు అనురాగ్‌ రెడ్డి వివాహం వరదీక్షిత రెడ్డితో జరిగింది. ఈ వివాహ రిసెప్షన్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ హాజరయ్యారు. నూతన వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి.. ఆశీర్వదించారు. జగన్ రాకతో ఆ ప్రాంతమంతా జనసంద్రంగా మారింది. హెలిపాడ్ నుంచి వివాహ వేదిక వరకు పెద్దఎత్తున అభిమానులు, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. అందరికీ ఆప్యాయంగా అభివాదం చేస్తూ జగన్‌ ముందుకు కదిలారు. 

👉:​​​​​​​ (ఫోటో గ్యాలరీ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జగన్‌ రాకతో దద్దరిల్లిన ఆకేపాడు.. నూతన వధూవరులకు ఆశీర్వాదం (చిత్రాలు)
photo 2

ముంబైలో భారీ వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం (ఫొటోలు)
photo 3

అంగరంగ వైభవంగా సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రపంచ ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవం.. ‘సాక్షి’ అద్భుత (చిత్రాలు)
photo 5

న్యూ బిగినింగ్‌.. సింగర్‌ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఫొటోలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Syamala Reacts On KGBV Principal Soumya Incident 1
Video_icon

KGBV ప్రిన్సిపాల్ సౌమ్య ఘటనపై శ్యామల రియాక్షన్
Tollywood Film Workers Strike 2
Video_icon

కాసేపట్లో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సంఘాల సర్వసభ్య సమావేశం
Irfan Pathan Breaks Silence on Rohit Sharma Test Controversy 3
Video_icon

అప్పుడు ధోనీ, ఇప్పుడు రోహిత్ పొగరు ప్రో మ్యాక్స్ భయ్యా
Police Investigation On Kukatpalli 11 Years Old Girl Incident 4
Video_icon

Kukatpally Girl Incident: కూకట్‌పల్లి బాలిక హత్య కేసులో కొనసాగుతున్న పోలీసుల దర్యాప్తు
Heavy Flood Water Flow to Irrigation Projects in AP and Telangana 5
Video_icon

నిజాం సాగర్ 13 గేట్లు ఎత్తి 50 వేల క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల
Advertisement
 