సాక్షి, అమరావతి: సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ చరిష్మా ఏపా­టిదో గురువారం మరోసారి ప్రపంచానికి తెలిసింది. సీఎం పుట్టినరోజునాడు సామాజిక మాధ్య­మాల వే­ది­క­గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభినందల వెల్లువతో రి­కా­ర్డులు సృష్టించింది. హెచ్‌బీడీ వైఎస్‌ జగన్‌ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ ద్వారా ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా 3.50 లక్షల మందికి పైగా శుభాకాంక్షలు తెలుపడం ద్వారా ఇండియా ట్రెండింగ్‌లో తొలి స్థా­నంలో నిలిచింది.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వైఎస్‌ జగన్‌ పుట్టిన రోజు సందేశం 18.1 కోట్ల మందికి చేరినట్లు ఎక్స్‌ గణాంకాలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రపం­చ వ్యా­ప్తం­గా డంకీ, సలార్‌ వంటి సినిమాలు విడుదల అ­వు­తున్న సమయంలో ఒక రాజకీయ పార్టీ అధినేత పుట్టిన రోజు ఇంత ట్రెండింగ్‌ కావడం విశేషం. 2 గంటల పాటు ఎక్స్‌ ఇండియా సర్వర్‌ షట్‌డౌన్‌ అయి­నప్పటికీ ఈ స్థాయిలో ట్వీట్లు రావడం గమనార్హం. అమెరికా, బ్రిటన్, ఆస్ట్రే­లియా వంటి దేశాల నుంచి పోస్ట్‌లు వెల్లువెత్తాయి.

Twitter Is Back 😎

Lets Fill This TL With @ysjagan Anna Videos 🔥

Mine 👇👇 Qoute Yours 🫡#HBDYSJagan pic.twitter.com/SZjyPSiOmf

— Satish Reddy (@ReddySatish4512) December 21, 2023