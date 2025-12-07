 దళిత యువకుడిపై సీఐ దౌర్జన్యం | CI atrocities on Dalit youth at Anakapalli Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దళిత యువకుడిపై సీఐ దౌర్జన్యం

Dec 7 2025 7:05 AM | Updated on Dec 7 2025 7:05 AM

CI atrocities on Dalit youth at Anakapalli Andhra Pradesh

నర్సీపట్నం: అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నానికి చెంది­న దళిత యువకుడు, వైఎ­స్సార్‌సీపీ యూత్‌ పట్ట­ణ అధ్యక్షుడు అల్లంపల్లి ఈశ్వ­రరావుపై పట్టణ సీఐ గఫూర్‌ దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డాడు. బాధితుడు విడుదల చేసిన వీడియో ప్రకారం.. ఈశ్వ­రరావు వేధిస్తు­న్నా­డంటూ ఆయ­న భార్య లక్ష్మి పట్టణ పోలీ­సులకు శుక్రవారం ఫిర్యాదు చేసింది. విచారణ కోసం ఈశ్వర­రావును   పిలి­పించిన పోలీసులు.. రాత్రంతా స్టేష­న్‌లోనే ఉంచారు. సీఐ గఫూర్‌ తనపై భౌతిక దాడి చేశారని, దీంతో తనకు విని­కిడి సమస్య తలెత్తిందని, దాడితో పాటు జాతి పేరుతో తన­ను సీఐ తిట్టా­రని ఆరోపించా­డు. 

ఈ మేరకు పోలీసు ఉన్న­తాధికారులకు ఫిర్యా­దు చే­శా­డు. ఈ విషయమై టౌన్‌ సీఐ గఫూర్‌ను వివ­రణ కోరగా తాను చేయిచేసు­కోలేదని తెలిపా­రు. ఈశ్వర­రావుపై దాడిని విస్తృత దళిత సంఘాల ఐక్య వేదిక ఖండించింది. భార్య, భర్తల విష­యంలో చట్టప­రమై­న చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప, భౌతికంగా దాడి చేయడాన్ని ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర క­మిటీ కన్వీనర్‌ బూసి వెంకటరావు ఖండించా­రు. దాడి­పై విచారణ జరిపించాలని జాతీయ మా­న­వ హక్కుల సంఘం సభ్యురాలు విజయ భార­తికి ఫిర్యాదు చేసినట్లు  వెంకటరావు తెలిపారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో ఏర్పాట్లపై అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
photo 2

రేపు హైదరాబాద్‌కు హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు)
photo 3

#BiggBossTelugu9 ట్రెండింగ్‌లో 'తనూజ' (ఫోటోలు)
photo 4

ముంబై : స్వదేశ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ వేడుకలో నీతా అంబానీతో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)

Video

View all
KTRs SHOCKING Reaction to Massive IndiGo Flight Cancellations 1
Video_icon

ఇండిగో విమానాల రద్దుపై కేటీఆర్ సంచలన కామెంట్స్
Indigo Name Change IndiGo-It Didnt Go 2
Video_icon

ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ పేరు మారిందన్న హర్ష్ గోయెంకా
PMO Serious on Indigo Crisis Issue 3
Video_icon

రంగంలోకి మోదీ మ్మోహన్ కు బిగ్ షాక్
Telangana RTC Arrangements for Shamshabad Airport Passengers 4
Video_icon

శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు ప్రయాణికుల కోసం తెలంగాణ RTC ఏర్పాట్లు
Parents EMOTIONAL Request to Govt To Save Their Son Praveen From Terrorists! 5
Video_icon

ఉగ్రవాదుల నుంచి నా బిడ్డను కాపాడండయ్యా! చేతులెత్తి వేడుకుంటున్న తల్లి
Advertisement
 