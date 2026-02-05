సాక్షి, తాడేపల్లి: అపోలో ఆస్పత్రుల గ్రూప్ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ డాక్టర్ ప్రతాప్ సి. రెడ్డికి ఏపీ మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
ఒక సాధారణ డాక్టర్ స్థాయి నుండి ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందేలా సాగిన మీ ప్రయాణం స్ఫూర్తిదాయకం. మీరు ఎప్పుడూ ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అని వైఎస్ జగన్ ఆకాంక్షించారు.
Warmest birthday wishes to Dr. Prathap C. Reddy Garu. Your journey from a professional physician to a global healthcare pioneer has been exemplary. Wishing you good health and happiness always. pic.twitter.com/qYgaPHxb06
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) February 5, 2026