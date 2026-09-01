 కొలువులు ఘనం.. నైపుణ్యం శూన్యం | Around 8. 7 crore Indian youth unemployeds | Sakshi
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కొలువులు ఘనం.. నైపుణ్యం శూన్యం

Sep 1 2026 5:24 AM | Updated on Sep 1 2026 5:24 AM

Around 8. 7 crore Indian youth unemployeds

దేశంలో 15 నుంచి 29 ఏళ్ల వయసున్న 8.7 కోట్ల మంది యువత ఏ పనీ లేక ఖాళీ

కాలం చెల్లిన చదువులతో కరువైన కొలువులు

సాక్షి, అమరావతి: వికసిత్‌ భారత్‌–2047 దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో దేశ యువత భవిష్యత్‌పై నీతి ఆయోగ్‌ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ‘రీఇమాజినింగ్‌ స్కిల్లింగ్‌ ఫర్‌ వికసిత్‌ భారత్‌ః2047’ పేరిట తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదికలో విస్తుపోయే నిజాలను వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా 15 నుంచి 29 ఏళ్ల వయసున్న దాదాపు 8.7 కోట్ల మంది యువత ఎలాంటి చదువు, ఉద్యోగం లేదా నైపుణ్య శిక్షణ లేకుండా పూర్తిగా ఖాళీగా ఉన్నారని స్పష్టం చేసింది. దేశంలో ఉన్నత, సాంకేతిక విద్యా బోధనలు మార్కెట్‌ డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా లేవని.. డిగ్రీలు, డిప్లొమా సర్టిఫికెట్లు ఉపాధి కల్పనగా మారడం లేదని తేటతెల్లం చేసింది.

 కేవలం 8.25 శాతం గ్రాడ్యుయేట్లకే అర్హతలకు అనుగుణమైన ఉపాధి లభిస్తోందని, ఉన్నత విద్యావంతుల్లోనూ నిరుద్యోగం అధికంగా ఉందని వెల్లడించింది. పౌరులు నిరంతరం నేర్చుకోవడానికి, సంపాదించడానికి, పురోగమించడానికి నైపుణ్యం అవరోధంగా మారిందని.. ఇందుకోసం 2014–15 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం 7.67 కోట్ల మందికి పైగా నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇచ్చినా ఫలితాలు అస్థిరంగా ఉన్నాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

నివేదిక ఏం చెబుతోందంటే
నిరుద్యోగులు అవసరమైన ఫలితాలను సాధించడానికి ఒక సమూలమైన విధానం అవసరం.
⇒ మారుతున్న కార్మిక మార్కెట్‌ అవసరాలకు అనుగుణంగా పంపిణీ వ్యవస్థలు అభివృద్ధి చెందలేదు. అనేక సంస్థల్లో పాఠ్యప్రణాళికలు పాతవిగానే ఉన్నాయి. 
⇒ అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉద్యోగ పాత్రలతో అనుసంధానం పరిమితంగా ఉంది. 
⇒ మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నా.. అవి తరచుగా తక్కువగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి. అదే సమయంలో డిమాండ్‌ స్వరూపం వేగంగా మారుతోంది. 

⇒ కృత్రిమ మేధస్సు, ఆటోమేషన్, అభివృద్ధి చెందుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల కలిగే మార్పులు ఉద్యోగ అవసరాలను పునర్నిర్మిస్తున్నాయి. 
⇒ ఈ నేపథ్యంలో నైపుణ్య శిక్షణను ఎలా ప్రణాళిక చేసి అందించాలనే దానిపై పునరాలోచించాల్సిన అవసరం పెరుగుతోంది.
⇒ దేశంలోని ఉన్నత, సాంకేతిక విద్యావ్యవస్థ బోధించే విషయాలకు.. కార్మిక మార్కెట్‌ డిమాండ్‌ చేసే అంశాలకు మధ్య ప్రాథమిక అంతరం తీవ్రంగా ఉంది. 

⇒ చాలా సంస్థల్లోని పాఠ్యప్రణాళికలు పాతబడిపోయాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా లేవు. 
⇒ ఫలితంగా పొందిన డిగ్రీలు, డిప్లొమాలు, సర్టిఫికెట్లు స్థిరంగా ఉపాధి కల్పనగా మారడం లేదు. ఈ విషయం 2024–25 ఆర్థిక సర్వేలో స్పష్టంగా ప్రతిబింబించింది.

⇒ కేవలం 8.25 శాతం మంది గ్రాడ్యుయేట్లు మా­త్రమే తమ అర్హతలకు అనుగుణమైన ఉద్యోగాల్లో ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఉన్నత విద్యావంతుల్లోనూ నిరుద్యోగం అధికంగా ఉంది.
⇒ మొత్తం గ్రాడ్యుయేట్లలో 13 శాతం మంది, గ్రాడ్యుయేట్‌ మహిళల్లో 20.4 శాతం మంది నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు. ఇది జాతీయ నిరుద్యోగ రేటు అయిన 3.2 శాతం  కంటే చాలా ఎక్కువ. 

⇒ బలహీనమైన ఉద్యోగ సంబంధాలున్న సాధారణ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్‌ల వైపు అధిక మొగ్గు చూపడం పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టతరం చేస్తోంది.
⇒ అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ ప్రోగ్రామ్‌లలో చేరిన 3.4 కోట్ల మంది విద్యార్థుల్లో 1.13 కోట్ల మంది బీఏలో ఉన్నారు. 
⇒ బీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్‌ కోర్సుల్లో నమోదు 2 కోట్లకు పైగా ఉంది. చాలా మంది ప్రధానంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి అర్హత పొందడం కోసం ఈ డిగ్రీలను అభ్యసిస్తున్నారు.

⇒ నవంబర్‌ 2024 నుంచి జూలై 2025 మధ్య కేవలం 55 వేల పోస్టుల కోసం 1.86 కోట్ల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. 
⇒ పాఠశాల విద్య, ఉన్నత విద్య, అధికారిక, అనధికారిక పనులు, విద్య, ఉపాధి, శిక్షణలో లేని యువత, మహిళలు కలిపి సుమారు 60 కోట్ల మంది పౌరులు శ్రామిక మార్కెట్‌ వెలుపల ఉన్నారు.

⇒ ఈ విభాగాల్లో నైపుణ్యాభివృద్ధి అవరోధంగా మారింది. ఇది ఫలితాలను పరిమితం చేస్తోంది.
⇒ అన్ని విభాగాల్లో అభ్యాసకులకు విశ్వసనీయమైన మార్గదర్శనం, నైపుణ్యాభివృద్ధి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ప్రభుత్వ పథకాలు, అప్రెంటిస్‌షిప్‌లపై స్పష్టమైన సమాచారం కొరవడింది.
⇒ ఫలితంగా తరచూ ప్రభుత్వ పరీక్ష అర్హత కోసం డిగ్రీలను అభ్యసిస్తున్నారు. 

⇒ పాఠశాలల్లో జాతీయ నైపుణ్య అర్హత ఫ్రేమ్‌వర్క్‌కు అనుగుణంగా ఉండే నైపుణ్యాలపై ముందస్తు పరిచయం పరిమితంగానే ఉంది.
⇒ ఉన్నత విద్యలో పరిశ్రమలతో అనుసంధానించిన కార్యక్రమాలు, ఇంటర్న్‌షిప్‌లు, అప్రెంటిస్‌షిప్‌లు అసమానంగా ఉన్నాయి. 
⇒ నైపుణ్య శిక్షణా వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాల్సిన ఆవశ్యకత భారతదేశ జనాభా స్వరూపం వల్ల మరింత పెరుగుతోంది. 

⇒ 28 సంవత్సరాల సగటు వయసుతో, భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత యువ దేశాలలో ఒకటిగా ఉంది.
⇒ ఈ జనాభా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా నిర్ధిష్ట వర్గాలకు అనుగుణంగా పరిశ్రమ అవసరాలకు దగ్గరగా ఉంటూ, దూరదృష్టితో రూపొందించబడిన నైపుణ్య శిక్షణ 
కార్యక్రమాలు అవసరం.

⇒ ఈ నేపథ్యంలో దేశ నైపుణ్య శిక్షణా ప్రణాళికను సమూలంగా పునఃసమీక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. వ్యక్తిగత ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా, వ్యక్తిగతీకరించిన, సరళమైన,  జీవితకాల అభ్యాస మార్గాలను అందించడమే దీని లక్ష్యం. 
⇒ దీని మూలంలో విస్తృత సామాజిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను బలపరుస్తూ, జాతీయ నైపుణ్య శిక్షణా ప్రాధాన్యతలను ముందుకు తీసుకువెళ్లే ఒక సుసంఘటిత, ఆకాంక్షలతో కూడిన, ఫలితాల ఆధారిత వ్యవస్థను రూపొందించడమే ప్రధాన లక్ష్యం కావాలి.

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