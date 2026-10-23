 ఏపీ హైకోర్టులో వైఎస్సార్‌సీపీ లంచ్‌మోషన్‌ పిటిషన్ | Andra Pradesh High Court Permits YSRCP Lunch Motion Petition Over Local Body Elections | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీ హైకోర్టులో వైఎస్సార్‌సీపీ లంచ్‌మోషన్‌ పిటిషన్

Oct 23 2026 4:08 PM | Updated on Oct 23 2026 4:46 PM

Andra Pradesh High Court Permits YSRCP Lunch Motion Petition Over Local Body Elections

సాక్షి,అమరావతి : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ, నామినేషన్ల ప్రక్రియలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో వైఎస్సార్‌సీపీ లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణకు హైకోర్టు అనుమతిచ్చింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులను పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్టులు, గృహనిర్బంధాలు చేశారని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

అక్రమ నిర్బంధంలో ఉన్న వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులందరినీ వెంటనే విడుదల చేయాలని, వారందరూ నామినేషన్లు వేసేందుకు తగిన పోలీసు భద్రత కల్పించాలని కోరారు.నామినేషన్ల గడువును కనీసం 48 గంటలు తగ్గకుండా పొడిగించాలని పిటిషన్‌లో అభ్యర్థించారు. నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి అన్ని జిల్లా కార్యాలయాలతో పాటు కలెక్టరేట్లలోనూ తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నామినేషన్లు వేస్తున్న అభ్యర్థులను టీడీపీ శ్రేణులు అడ్డుకుని, నామినేషన్ పత్రాలను చించేస్తూ భౌతిక దాడులకు పాల్పడుతున్నారని.. అటువంటి వారిపై కఠిన కేసులు నమోదు చేయాలని కోరారు.

ఇదీ చదవండి : చంద్రబాబే శకుని.. స్థానిక ఎన్నికల్లో అష్టకుట్రలు: వైఎస్‌ జగన్‌


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

వైట్ శారీలో టాలీవుడ్ అందాల భామ ఈషా రెబ్బా కొత్త ఫోటోలు
photo 3

‘అక్క’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ కీర్తి సురేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

గజరాజులు తిరుగు ప్రయాణం...నగరవాసుల భావోద్వేగం
photo 5

'ఐఫా'అవార్డుల విలేకరుల సమావేశంలో బాలీవుడ్ నటులు సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Kayadu Lohar's Used Water Bottle Viral Price 1
Video_icon

మరి గోరం... హీరోయిన్ ఎంగిలి చేసిన బాటిల్ ధర రూ.3 లక్షలు..!
Police Over Action On Anantapur RURAL EX ZP Chairman 2
Video_icon

అనంతపురం రూరల్ EX ZPTCపై పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్
Jogi Ramesh House Arrest By Police, To Stop For Contest In YSRCP' Rally 3
Video_icon

జోగి రమేష్ హౌస్ అరెస్ట్
YS Jagan Serious On Kutami Government 4
Video_icon

ఆ 15 స్థానాల్లో పోటీయే లేదు..! లైవ్ లో మొత్తం బయటపెట్టిన YS జగన్
Prashant Bhushan Tweet On TDP 5
Video_icon

సంచలనం రేపుతున్న ప్రశాంత్ భూషణ్ ట్వీట్
Advertisement
 