 లక్ష ఇంటర్న్‌షిప్స్‌! | AICTE special internship program across the country | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లక్ష ఇంటర్న్‌షిప్స్‌!

Oct 25 2025 5:02 AM | Updated on Oct 25 2025 5:02 AM

AICTE special internship program across the country

దేశవ్యాప్తంగా ఏఐసీటీఈ ప్రత్యేక ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌

ప్రముఖ కంపెనీల్లో విద్యార్థులకు వృత్తిపరమైన శిక్షణ 

డిప్లొమా నుంచి పీజీ వరకు అన్ని బ్రాంచ్‌ల వారికి అవకాశం 

సాక్షి, అమరావతి: దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు వృత్తిపరమైన శిక్షణ, అనుభవాన్ని అందించేందుకు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి­(ఏఐసీ­టీఈ) ప్రత్యేక ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌–­2026­ను ప్రకటించింది. దాదాపు లక్ష మంది విద్యా­ర్థులకు ప్రముఖ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఉచిత ఇంటర్న్‌­షిప్‌ అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. 

ఇంజినీరింగ్‌తో­పాటు మేనేజ్‌మెంట్, ఆర్ట్స్, వాణిజ్యం, డిప్లొమా విద్యార్థులకు బోధన కాలంలోనే ఆచర­ణాత్మక వృత్తినైపుణ్యాలను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ను ఏఐసీటీఈ ప్రవేశ­పెట్టింది. తద్వారా అభ్యాసం, పరిశ్రమలకు మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులను రెడీ టూ వర్క్‌కు సిద్ధం చేస్తోంది.

ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌ విధానంలో..
లక్ష మందికి పైగా ఉచితంగా అందించే ఇంటర్న్‌­షిప్‌లను ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌ విధానంలోఏఐసీటీఈ అందిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ–ఎథికల్‌ హ్యాకింగ్, ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్, స్పేస్‌ టెక్నాలజీ, క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్‌–డేవ్‌ ఆప్స్, ప్రభుత్వంలోని నీతి ఆయోగ్, భారత ప్రభుత్వ విధా­­నాలు, ఎంఎస్‌ఎంఈ కార్యక్రమాలు, మహిళా సాధికారత, స్మార్ట్‌ విలేజ్, ఏఐసీటీఈ గ్రామీణ ఆవి­­ష్కరణ మిషన్ల కార్యక్రమాలు వంటి ప్రభుత్వ, నూతన సాంకేతిక అంశాల్లో వృత్తిపరమైన నైపుణ్య శిక్షణ కల్పిస్తుంది. 

తద్వారా విద్యార్థికి భవిష్యత్తులో ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపర్చేందుకు బాటలు వేస్తోంది. ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌లో డిప్లొమా, యూజీ, పీజీ­లలో ఏ విభాగానికి చెందిన విద్యార్థులైనా ఉచితంగా ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ (జీn్ట్ఛటnటజిజీp.్చజీఛ్ట్ఛిజీnఛీజ్చీ.ౌటజ) చేసుకునే వెసు­లు­­బాటు కల్పించింది. ఐబీఎం, సిస్కో, మైక్రో­సాఫ్ట్, నాస్కాం, ఇస్రో, డీఆర్‌డీవో, కేంద్ర ప్రభుత్వ భాగస్వామ్య సంస్థలో భారీ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రాజెక్టును నిర్వహిస్తోంది.

ఇంటర్న్‌షిప్‌ కాలవ్యవధి 4 నుంచి 12 వారాలు కాగా, కొన్ని సంస్థలు రూ.5వేల నుంచి రూ.15వేల వరకు స్టయిఫండ్‌ ఇస్తాయి. ఇంటర్న్‌షిప్‌ ముగిసిన తర్వాత ఏఐసీటీఈ పోర్టల్‌ ద్వారా డిజిటల్‌ సర్టిఫికెట్‌ అందిస్తారు. ముందుగా దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఎంపికల్లో తొలి ప్రాధాన్యం దక్కుతుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan To Hold Teleconference With YSRCP Leaders 1
Video_icon

Montha Cyclone: వైఎస్ జగన్ ఆదేశాలతో సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న పార్టీ కేడర్
Nehru Nagar Colony Flood Victims Fires On Chandrababu Govt 2
Video_icon

Ongole: రాత్రి నిద్రలో ఉండగా ఇంట్లోకి నీళ్లు
Baba Vangas Shocking 2026 Prediction Over Gold 3
Video_icon

బంగారం ఇక పనికిరాదు.. బాబా వంగా సంచలనం
YSRCP Chevireddy Mohith Reddy Counter To Pulivarthi Nani 4
Video_icon

దున్నపోతుపై వర్షం కురిసినట్టు.. పూలవర్తి నానికి మోహిత్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Anchor Eshwar Comments On Chandrababu Naidu Review Meeting 5
Video_icon

చంద్రబాబు నిజరూపాన్ని బయటపెట్టిన మొంథా తుఫాన్
Advertisement
 