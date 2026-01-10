 గ్రూపు–2 స్టడీ మెటీరియల్‌ అందజేత | - | Sakshi
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గ్రూపు–2 స్టడీ మెటీరియల్‌ అందజేత

Oct 3 2026 2:14 AM | Updated on Oct 3 2026 2:14 AM

కొయ్యూరు: మండలంలోని చింతవానిపాలెంకు చెందిన జర్త దేవీలాల్‌కు శుక్రవారం కొయ్యూరుకు చెందిన దుమంతి సత్యనారాయణ గ్రూప్‌–2 స్టడీ మెటీరియల్‌ను అందజేశారు. దేవీలాల్‌ గ్రూప్‌–2 పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతూ మెటీరియల్‌ కొరతను ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెలుసుకుని సత్యనారాయణ ఈ సహాయం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. కష్టపడి చదివి ఉన్నత స్థానాలకు చేరాలని దేవీలాల్‌ను ఆకాంక్షించారు. మన ప్రాంతానికి చెందిన యువత ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడితే అంతకంటే సంతోషం మరొకటి లేదని, గిరిజన యువత ఏ విషయంలోనూ తక్కువ కాదని నిరూపించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాటం కనకరాజు, గడుతూరి జోగారావు, నడిగెట్ల రాజు, కోరుకొండ అప్పారావు పాల్గొన్నారు.

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