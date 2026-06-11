 ఎన్‌ఐఏటీ ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు అవగాహన | Career Courses After Inter 2026 NIAT Expert Guidance on AI and more | Sakshi
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ఇంటర్‌ తర్వాత సరైన మార్గం కోసం ఎన్‌ఐఏటీ అవగాహన కార్యక్రమం

Jun 11 2026 12:07 PM | Updated on Jun 11 2026 12:32 PM

Career Courses After Inter 2026 NIAT Expert Guidance on AI and more

ఇంటర్ తర్వాత ఏ కోర్స్ ఎంచుకోవాలో సందేహంగా ఉందా?

2026లో అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు, కెరీర్ అవకాశాలు, భవిష్యత్ ట్రెండ్స్ గురించి తెలుసుకోండి.

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ఇంటర్ తర్వాత ఏ కోర్స్ ఎంచుకోవాలి? NIAT అందిస్తున్న కెరీర్ గైడెన్స్..

ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత సరైన కోర్స్ ఎంపికపై సందిగ్ధంలో ఉన్న విద్యార్థులకు NIAT (NxtWave of Innovation in Advanced Technologies) ప్రత్యేక కెరీర్ గైడెన్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది.

ఈ కార్యక్రమంలో 2026లో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు, భవిష్యత్ ఉద్యోగ అవకాశాలు, AI, Data Science, Cybersecurity వంటి రంగాల్లో అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలపై నిపుణులు అవగాహన కల్పించనున్నారు. అలాగే కెరీర్ ప్లానింగ్, స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్‌ సంబంధించిన విలువైన సూచనలు అందిస్తారు.

ఇంటర్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని తమ భవిష్యత్ కెరీర్‌కు సరైన దిశను ఎంచుకోవచ్చు.

✅   2026లో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులపై అవగాహన

✅   నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం

✅   భవిష్యత్ కెరీర్ అవకాశాలపై సమాచారం

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