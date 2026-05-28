 మెరిట్ విద్యార్థులకు రెసొనెన్స్‌ ఉచిత విద్య | Free Education Scholarships for Merit Students Mega ResoFAST
మెరిట్ విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య అందించే అతి పెద్ద Talent Encouragement Exam ఇప్పుడు మన రాయలసీమలో!

May 28 2026 9:50 AM | Updated on May 28 2026 9:50 AM

Free Education Scholarships for Merit Students Mega ResoFAST

ప్రస్తుతం విద్యార్థుల మధ్య పోటీ ప్రపంచం రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. చిన్నప్పటి నుంచే సరైన మార్గదర్శకం, బలమైన పునాది, పోటీ నైపుణ్యాలు ఉంటేనే భవిష్యత్తులో పెద్ద విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా IIT-JEE, NEET కోచింగ్‌లో విశిష్ట ఫలితాలు సాధించిన Resonance సంస్థ ఇప్పుడు రాయలసీమ విద్యార్థుల కోసం “Mega ResoFAST 2026” పేరుతో ప్రతిభా ప్రోత్సాహక పరీక్షను నిర్వహిస్తోంది.

Hyderabad లో ఘనవిజయం సాధించిన ResoFAST కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు కర్నూల్‌తో పాటు రాయలసీమ ప్రాంత విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. 1 నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు అర్హులు.

ఈ పరీక్ష ద్వారా విద్యార్థులలోని ప్రతిభను గుర్తించి, వారికి స్కాలర్‌షిప్‌లు, ఉచిత విద్య అవకాశాలు, ప్రత్యేక బహుమతులు అందించనున్నారు. మొత్తం రూ.4 కోట్ల స్కాలర్‌షిప్ పూల్, 50కి పైగా గ్రాండ్ ప్రైజులు, మెరిట్ విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య కూడా కల్పించనున్నారు.

విద్యార్థుల భవిష్యత్ పోటీ పరీక్షల స్థాయిని అంచనా వేసేందుకు, వారి సామర్థ్యాన్ని గుర్తించేందుకు ఈ పరీక్ష ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా IIT-JEE, NEET, ఒలింపియాడ్స్ వంటి పోటీ పరీక్షలకు చిన్న వయస్సులోనే బలమైన పునాది వేయాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు ఇది మంచి అవకాశం.

Mega ResoFAST పరీక్ష రాయలసీమలోని 8 కేంద్రాల్లో నిర్వహించబడుతుంది. 

పరీక్ష కేంద్రాలు.. Resonance School - Kurnool, Resonance Junior College - Kurnool, Ananthapur, Dhone, Kadapa, Tadipatri, Guntakal, Adoni.

మే 31, 2026న ఉదయం 10 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది. 1 నుంచి 5వ తరగతి విద్యార్థులకు ఆఫ్‌లైన్ విధానంలో, 6 నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఆన్‌లైన్ మరియు ఆఫ్‌లైన్ రెండు విధానాల్లో పరీక్ష రాసే అవకాశం ఉంటుంది.

కేవలం రూ.99 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో విద్యార్థులు తమ సీటును కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ అనంతరం అడ్మిట్ కార్డ్ మరియు పరీక్ష వివరాలు WhatsApp ద్వారా పంపబడతాయి.

25 సంవత్సరాలకు పైగా విద్యా రంగంలో విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్న Resonance సంస్థ ఇప్పటివరకు లక్షలాది మంది విద్యార్థులను IITలు, NITలు, AIIMS వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో ప్రవేశాలు పొందేలా చేసింది.
రాయలసీమ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బలమైన ప్రారంభం కావాలంటే Mega ResoFAST 2026 ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు.

Registration Link:  https://resofast.com/kurnool?utm_source=Sakshi-online

