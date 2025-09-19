 హైదరాబాద్ రోడ్డుపై అడవి జంతువులు..అవునా.. నిజమా (ఫొటోలు) | Pictures Of Animals And Birds On Open Rocks Unique Art Display In Hyderabad, Photos Went Viral | Sakshi
హైదరాబాద్ రోడ్డుపై అడవి జంతువులు..అవునా.. నిజమా (ఫొటోలు)

Sep 19 2025 8:26 AM | Updated on Sep 19 2025 8:52 AM

Wild Animals in Hyderabad Roads 1
రాయిపై జంతువుల, పక్షుల చిత్రాలు నిజంగా ఒక ప్రత్యేక కళా ప్రదర్శన. నగర సౌందర్యాన్ని పెంచేందుకు, ప్రకృతిని నగర జీవనంలో కలపాలనే ఉద్దేశంతో బహిరంగ శిలలపై జీహెచ్‌ఎంసీ ఇలా చిత్రాలు వేయించింది.

Wild Animals in Hyderabad Roads 2
ప్రకృతి ప్రేమికులు, ఫోటోగ్రాఫర్లు, కళాభిమానులుకి ఎంతో ఆకర్షణగా మారాయి. - "కదలలేని శిలలపై కదిలే కళ"గా ఒక్కో చిత్రం ఒక్కో దృశ్య కావ్యంలా కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో ఒల్డ్ ముంబై హైవే నుంచి ఖాజాగూడ రోడ్ మధ్య గచ్చిబౌలి, నానక్‌రామ్‌గూడా, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించే వారు ఈ చిత్రాలను చూడొచ్చు.

Wild Animals in Hyderabad Roads 3
Wild Animals in Hyderabad Roads 4
Wild Animals in Hyderabad Roads 5
Wild Animals in Hyderabad Roads 6
Wild Animals in Hyderabad Roads 7
Wild Animals in Hyderabad Roads 8
Wild Animals in Hyderabad Roads 9
Wild Animals in Hyderabad Roads 10
Wild Animals in Hyderabad Roads 11
Wild Animals in Hyderabad Roads 12
Wild Animals in Hyderabad Roads 13
Wild Animals in Hyderabad Roads 14
Wild Animals in Hyderabad Roads 15
Wild Animals in Hyderabad Roads 16
Wild Animals in Hyderabad Roads 17
Wild Animals in Hyderabad Roads 18
Wild Animals in Hyderabad Roads 19
Wild Animals in Hyderabad Roads 20
Wild Animals in Hyderabad Roads 21
Wild Animals in Hyderabad Roads 22
Wild Animals in Hyderabad Roads 23
Wild Animals in Hyderabad Roads 24
Wild Animals in Hyderabad Roads 25
Wild Animals in Hyderabad Roads 26
# Tag
wild animals animals Hyderabad Telangana photo gallery
