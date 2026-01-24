మణికొండ : నార్సింగిలో సందడిగా పశుసంక్రాంతి (ఫోటోలు)

1/23
మణికొండ: హైదరాబాద్ నగర శివారు నార్సింగి సర్కిల్ కేంద్రంలో శుక్రవారం పశుసంక్రాంతి సందడిగా నిర్వహించారు. (Pashu Sankranthi) పండుగ తరువాత వచ్చే రెండో శుక్రవారం ఈ వేడుక నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగానే కాకుండా దేశంలోని పలు ప్రాంతాలనుంచి పశువుల కొనుగోలు చేసేందుకు ఔత్సాహికులు సిటీకి వస్తారు.
2/23
బౌరంపేటకు చెందిన రాంరెడ్డి మాత్రం ఓ ముర్రాజాతి గేదెను రూ.3.50 లక్షలకు, మరో 9 ముర్రా, దులియా జాతి గేదెలను రూ.3.11లక్షల చొప్పున మొత్తం రూ. 32లక్షలకు కొనుగోలు చేశారు.
3/23
మిగతా గేదెలు రూ.లక్ష నుంచి మొదలుకుని రూ. 3లక్షల వరకు పలికాయి.
4/23
గుజరాత్, హర్యానా, పంజాబ్, మహారాష్ట్ర, ఏపీ, కర్ణాటక తదితర రాష్ట్రాల నుంచి గేదెలు, ఆవులను అందంగా ముస్తాబు చేసి అమ్మకానికి పెట్టారు.
5/23
6/23
7/23
8/23
పుంగనూరు జాతి ఆవులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
9/23
10/23
11/23
12/23
13/23
14/23
15/23
16/23
17/23
18/23
19/23
20/23
21/23
22/23
23/23