 వరుణ్ సందేశ్-వితిక దంపతుల నూతన గృహ ప్రవేశం (ఫొటోలు) | Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos | Sakshi
వరుణ్ సందేశ్-వితిక దంపతుల నూతన గృహ ప్రవేశం (ఫొటోలు)

Sep 23 2025 6:43 PM | Updated on Sep 23 2025 6:43 PM

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos1
1/17

టాలీవుడ్ జంట వరుణ్ సందేశ్-వితికా షేరు..

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos2
2/17

సోమవారం (22-09-2025)ఉదయం గృహప్రవేశం చేశారు.

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos3
3/17

ఈ శుభకార్యానికి నిహారిక, హిమజ, శివజ్యోతి, పునర్నవి తదితరులు హాజరయ్యారు.

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos4
4/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos5
5/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos6
6/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos7
7/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos8
8/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos9
9/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos10
10/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos11
11/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos12
12/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos13
13/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos14
14/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos15
15/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos16
16/17

Varun Sandesh Vithika Sheru New Housewarming Function Photos17
17/17

# Tag
varun sandesh vithika sheru Housewarming function Photos
