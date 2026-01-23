 వరుణ్ సందేశ్ ‘హలో ఇట్స్ మీ’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet | Sakshi
వరుణ్ సందేశ్ ‘హలో ఇట్స్ మీ’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Jan 23 2026 7:52 AM | Updated on Jan 23 2026 7:52 AM

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 1
1/11

షగ్నశ్రీ వేణున్ దర్శకురాలిగా మారి రూపొందిస్తున్న సినిమా "హలో ఇట్స్ మీ".

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 2
2/11

ఈ సినిమాలో వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. షగ్నశ్రీ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. దర్శన్ మదమంచి మరో హీరోగా నటిస్తున్నారు.

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 3
3/11

ఈ చిత్రాన్ని ఎస్ 2 ఎస్ సినిమాస్, శ్సాస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్స్ పై వీఎస్ కే సంజీవ్, వంగపల్లి సందీప్, వంగపల్లి సంకీర్త్ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ చివరి దశలో ఉన్న ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈవెంట్ లో లాంఛ్ చేశారు.

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 4
4/11

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 5
5/11

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 6
6/11

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 7
7/11

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 8
8/11

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 9
9/11

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 10
10/11

Varun Sandesh Hello It's Me Movie Press Meet 11
11/11

# Tag
varun sandesh Shagna Sri venun Hello It's Me Movie Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
View all
View all
