అయ్యప్ప మాలలో బుల్లితెర ప్రభాకర్‌ (ఫోటోలు)

Nov 5 2025 9:23 PM | Updated on Nov 5 2025 9:23 PM

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos1
1/10

బుల్లితెర నటుడు ప్రభాకర్‌ అయ్యప్ప మాలలో ఉన్నారు.

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos2
2/10

తాజాగా ఆయన తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos3
3/10

ఆఫోటోలు మీరూ చూసేయండి..

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos4
4/10

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos5
5/10

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos6
6/10

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos7
7/10

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos8
8/10

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos9
9/10

TV Actor Prabhakar Visited Tirumala Temple Photos10
10/10

# Tag
TV actor Prabhakar visited tirumala Photos
Anchor Eswar Reveals Sensational Facts On Chandrababu Karakatta Palace 1
Video_icon

చంద్రబాబు గుండెల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్లు కరకట్టపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సంచలన నిజాలు
Bihar Elections Updates Highest Ever in State History 2
Video_icon

బీహార్ లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్... ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్
Victims Family Reveals SHOCKING Facts About Power Failure At KGH 3
Video_icon

KGH: విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి పనిచేయని వైద్య పరికరాలు
Semiconductor Manufacturing Unit Proposal in Orvakal 4
Video_icon

భారీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలప డానికి సిద్ధం
Lakhs of People Dying in Road Accidents Every Year 5
Video_icon

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏటా ఇన్ని లక్షల మంది చనిపోతున్నారా?
