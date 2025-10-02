 జ్యూవెలర్లీ ఎగ్జిబిషన్‌.. తళుక్కుమన్న స్టార్ హీరోయిన్స్ (ఫొటోలు) | Star Actress Dazzles At Jewellery exhibition Photos | Sakshi
జ్యూవెలర్లీ ఎగ్జిబిషన్‌.. తళుక్కుమన్న స్టార్ హీరోయిన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 2 2025 4:18 PM | Updated on Oct 2 2025 4:18 PM

ముంబైలోని నీతా ముఖేశ్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్‌లో బెవల్గరి సెర్పంటో ఇన్ఫింటో ఎగ్జిబిషన్ జరిగింది. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా, మృణాల్ ఠాకుర్, సమంత, తమన్నా, తృప్తి దిమ్రి తదితరులు పాల్గొని సందడి చేశారు.

Star Actress Jewellery Exhibition Photos
