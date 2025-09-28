 శ్రీనిధి శెట్టి 'తెలుసు కదా' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శ్రీనిధి శెట్టి 'తెలుసు కదా' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Sep 28 2025 3:47 PM | Updated on Sep 28 2025 3:47 PM

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)1
1/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)2
2/19

'తెలుసు కదా' సినిమాతో త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి రానుంది.

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)3
3/19

ఈ చిత్ర షూటింగ్‌ జ్ఞాపకాల్ని ఈమె ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)4
4/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)5
5/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)6
6/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)7
7/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)8
8/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)9
9/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)10
10/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)11
11/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)12
12/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)13
13/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)14
14/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)15
15/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)16
16/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)17
17/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)18
18/19

Srinidhi Shetty's 'Telusu Kada' movie shooting memories (Photos)19
19/19

# Tag
Srinidhi Shetty Movie shooting picture shared Actress Gallery Movie News Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

శ్రీనిధి శెట్టి 'తెలుసు కదా' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

దేశమంతా కవర్ చేసిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

బతుకమ్మ ఆడిన మిస్ వరల్డ్ ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌శ్రీ (ఫొటోలు)
photo 4

'కాంతార' రిలీజ్‌కి రెడీ.. ప్రముఖ దేవాలయంలో రిషభ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబర్ 28- అక్టోబర్ 05)

Video

View all
Old Woman Shows Her Respect Towards YS Jagan 1
Video_icon

ఇది కదా వెలకట్టలేని అభిమానం అంటే..
YSRCP MLC Mondithoka Arun Kumar Fires On Balakrishna Comments 2
Video_icon

సిగ్గుండాలి బాలకృష్ణ.. నిండు సభలోకి మందుతాగి వచ్చి
Pinnelli Ramakrishna Reddy Reacts After Interrogation Over Gundlapadu Incident 3
Video_icon

గుండ్లపాడు జంట హత్యల కేసు విచారణ తర్వాత పిన్నెల్లి రియాక్షన్
Jr NTR Devara 2 Movie Big Update 4
Video_icon

దేవర పార్ట్ 2 రిలీజ్ ఎప్పుడంటే
KA Paul Strong Reaction On Karur Stampade Incident 5
Video_icon

విజయ్ నీకే చెప్తున్నా.. కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై KA పాల్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్

Advertisement