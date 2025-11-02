 మాల్దీవులు ట్రిప్ జ్ఞాపకాలతో సితార (ఫొటోలు) | Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos) | Sakshi
మాల్దీవులు ట్రిప్ జ్ఞాపకాలతో సితార (ఫొటోలు)

Nov 2 2025 4:42 PM | Updated on Nov 2 2025 4:42 PM

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)1
1/11

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)2
2/11

ఈ మధ్యనే తల్లిదండ్రులు మహేశ్, నమ్రతతో కలిసి మాల్దీవులు వెళ్లిన సితార..

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)3
3/11

ట్రిప్ ఫొటోల్ని ఇప్పుడు షేర్ చేసింది.

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)4
4/11

వీటిలో మహేశ్ గానీ నమ్రత గానీ ఎక్కడా కనిపించలేదు.

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)5
5/11

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)6
6/11

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)7
7/11

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)8
8/11

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)9
9/11

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)10
10/11

Sitara with memories of her trip to the Maldives (photos)11
11/11

# Tag
Sitara Ghattamaneni Sitara maldives Mahesh Babu Namrata Shirodkar
