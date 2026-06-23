 చీరలో తెలుగందం రీతూవర్మ (ఫొటోలు) | Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos) | Sakshi
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చీరలో తెలుగందం రీతూవర్మ (ఫొటోలు)

Jun 23 2026 12:17 PM | Updated on Jun 23 2026 12:22 PM

Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)1
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'పెళ్లిచూపులు' ఫేమ్ రీతూవర్మ చీరలో మెరిసిపోయింది. పాలరాతి బొమ్మలా అందంగా కనిపించింది. ప్రస్తుతం గోపీచంద్ 'భరతవర్ష' మూవీలో హీరోయిన్‌గా చేస్తోంది.

Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)2
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Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)3
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Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)4
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Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)5
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Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)6
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Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)7
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Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)8
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Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)9
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Ritu Varma Radiates Traditional Telugu Beauty in a Saree (Photos)10
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చీరలో తెలుగందం రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
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