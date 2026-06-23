చీరలో తెలుగందం రీతూవర్మ (ఫొటోలు)

నేడు ‘ఫాదర్స్ డే’ సందర్భంగా ఆనంద్ దేవరకొండ తన తండ్రి గురించి ఎన్నో విషయాల
శ్రీలంక ఆతిథ్యమిచ్చిన అనాధికారిక ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్ విజేతగా భారత్-ఎ జట్టు నిలిచింది.
రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అదృష్టంగా భావిస్తున్నారట సార్!
తెలంగాణ టీ20 లీగ్ను మెదక్ ఫాల్కన్స్ ఘనంగా ఆరంభించింది.
దేశంలో బంగారం ధరల పెరుగుదల కొనసాగుతోంది.
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చెపాక్ వేదికగా అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో 9 వికెట్ల తేడాతో భారత్ ఘన విజయాన్ని అందుకుంది.
ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్లో భాగంగా శ్రీలంక-ఏతో జరుగుతున్న ఫైనల్ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగుతున్నాడు
Jun 23 2026 12:17 PM | Updated on Jun 23 2026 12:22 PM
'పెళ్లిచూపులు' ఫేమ్ రీతూవర్మ చీరలో మెరిసిపోయింది. పాలరాతి బొమ్మలా అందంగా కనిపించింది. ప్రస్తుతం గోపీచంద్ 'భరతవర్ష' మూవీలో హీరోయిన్గా చేస్తోంది.
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