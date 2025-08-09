Happy Rakhi 2025 : సినీతారల రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)

1/15
అన్న ఎదుగుదల ఆశించని చెల్లి.. చెల్లెలి క్షేమం కోరుకోని అన్న ఉండరు. వీరి ప్రేమానురాగాలకు గుర్తుగా జరుపుకునేదే రాఖీ పండగ.
సామాన్యులు, సెలబ్రిటీలు, పేద, ధనిక.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ జరుపుకునే విశేషమైన పండగ రక్షా బంధన్. నిహారిక కొణిదెల.. వరుణ్ తేజ్, రామ్చరణ్కు రాఖీ కట్టగా.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడు అమన్ ప్రీత్కు రాఖీ కట్టింది.
నటి బీనా కక్.. సల్మాన్ ఖాన్కు సొంత సోదరి కాకపోయినా ప్రతి ఏడాది రాఖీ పంపుతూ ఉంటుంది. మహేశ్బాబు సోదరి మంజుల ఘట్టమనేని పిల్లలు కూడా పండగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
మరీ ఈ సెలబ్రిటీల రాఖీ వేడుకలు ఎలా ఉన్నాయో కింది ఫోటోల్లో చూసేయండి..
